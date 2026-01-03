Delcy Rodríguez, sucesora directa de Maduro, habría escapado de Venezuela y estaría en Rusia

En medio del escenario de máxima incertidumbre política y militar en Venezuela, trascendió que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país y una de las dirigentes más cercanas a Nicolás Maduro, no se encuentra en Caracas. De acuerdo a una publicación del medio español The Objective, la funcionaria habría emitido un mensaje público desde Moscú, Rusia, lo que alimenta versiones sobre su paradero y su rol en el delicado contexto que atraviesa el régimen.