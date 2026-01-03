Delcy Rodríguez, sucesora directa de Maduro, habría escapado de Venezuela y estaría en Rusia
La vicepresidenta y principal figura del chavismo tras Maduro habría salido del país en medio de la escalada de tensión con Estados Unidos.
En medio del escenario de máxima incertidumbre política y militar en Venezuela, trascendió que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país y una de las dirigentes más cercanas a Nicolás Maduro, no se encuentra en Caracas. De acuerdo a una publicación del medio español The Objective, la funcionaria habría emitido un mensaje público desde Moscú, Rusia, lo que alimenta versiones sobre su paradero y su rol en el delicado contexto que atraviesa el régimen.
Durante la madrugada de este sábado, Rodríguez difundió un audio en el que aseguró no tener información sobre el paradero de Nicolás Maduro ni de su esposa, Cilia Flores, luego del ataque estadounidense denunciado por el chavismo. En ese mensaje, la vicepresidenta expresó: “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, frase que fue transmitida por la televisión oficial.
En el mismo audio, la dirigente chavista elevó un reclamo directo a la Casa Blanca y exigió una prueba de vida del mandatario venezolano y de la primera dama. “Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, sostuvo Rodríguez, reforzando el clima de extrema gravedad institucional que atraviesa el país caribeño.
Cabe recordar que Delcy Rodríguez ocupa el primer lugar en la línea sucesoria del régimen venezolano, por lo que su situación y su localización cobran especial relevancia en un contexto marcado por denuncias de una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos. En ese marco, la vicepresidenta también afirmó que los “planes de defensa integral de la nación” continúan vigentes, tras la declaración de un estado de excepción por parte del chavismo.
Mientras tanto, desde el oficialismo venezolano también se expresó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien reapareció públicamente luego de los bombardeos estadounidenses con un discurso cargado de consignas. “No es la primera lucha, no es la primera batalla contra este pueblo”, afirmó en la televisión estatal, para luego agregar: “Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”.
En paralelo, el régimen de Maduro avanzó en el plano diplomático y solicitó una reunión de carácter urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. El canciller venezolano, Yván Gil, comunicó la decisión a través de Telegram y señaló: “Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE.UU. en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario