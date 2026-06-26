Venezuela confirmó la muerte de 920 personas por los terremotos: siguen las tareas de rescate

Argentina se comprometió a enviar médicos emergentólogos, rescatistas, enfermeros, medicamentos, una ambulancia, plantas potabilizadoras, además de 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado.

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Estados Unidos anunció la asignación de 150 millones de dólares para financiar las labores de asistencia humanitaria en Venezuela y dispuso el despliegue inmediato de brigadas de rescate e ingenieros para apoyar en las zonas de desastre.

El papa León XIV envió 100.000 euros para ayuda humanitaria a Venezuela, apenas conocida la noticia de los sismos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el envío inmediato a Venezuela de un equipo de 85 socorristas “especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas”.

Video Mexico en Venezuela

Del mismo modo, el Gobierno español ofreció 54 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en las labores de rescate, informó el Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, informó que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil se encuentran coordinando acciones junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de brindar "la asistencia que requiera" el país vecino.

Declaran a La Guaira como "zona de desastre"

En las últimas horas se reportaron saqueos en comercios de La Guaira, según AFP, y además empezó a llegar la ayuda internacional. Todo esto instó al titular de la Asamblea Nacional a pedir que los residentes "no bajen" a esa localidad y sus alrededores.

Ayuda Venezuela 1 Los preparativos de la misión humanitaria argentina que partirá a Venezuela.

"Entendemos la masiva intención de ayudar, pero se congestionan las vías por donde estamos trasladando a los heridos", explicó Rodríguez, quien señaló que "el mejor apoyo es no congestionar las vías para que los equipos de salud puedan trasladar a los pacientes y para que los cuerpos de rescate puedan hacer mejor su labor".

Mientras tanto, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la militarización del estado de La Guaira, al que declaró "zona de desastre".

La medida excepcional que responde a la "necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y coordinar de manera eficiente las labores de contingencia humanitaria en el litoral guaireño", donde se registran los mayores daños estructurales y colapsos de edificaciones, informó el diario El Universal.

Se espera la llegada de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para evitar incidentes de orden público y facilitar el libre tránsito de las unidades de rescate, Protección Civil y Bomberos que ejecutan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.