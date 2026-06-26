Confirman la muerte de Yimvert Berrotarán, el jugador de Venezuela que estaba desaparecido

El jugador había sido visto por última vez en Los Corales, una de las zonas más golpeadas por los sismos.

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Quién era Yimvert Berroterán, el futbolista que murió tras los terremotos en Venezuela

Con apenas 18 años, el mediocampista venía desarrollando una carrera ascendente que lo había convertido en una de las figuras más prometedoras del fútbol venezolano. Su crecimiento dentro de las categorías formativas de La Vinotinto le permitió transformarse en una presencia habitual dentro de los distintos procesos juveniles impulsados por la federación.

Durante su paso por la Selección Sub-17 logró destacarse por sus condiciones técnicas, su capacidad para llegar al área rival y su compromiso táctico. En esa categoría acumuló 17 encuentros y convirtió tres goles, registros que fortalecieron su consideración dentro de los planes a futuro del seleccionado nacional. Su evolución lo llevó posteriormente a formar parte de los proyectos vinculados a la Sub-20.

A nivel de clubes, Berroterán pertenecía a la UCV FC, institución en la que comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional. Durante la actual temporada había sumado participación en tres encuentros oficiales, acumulando experiencia en la máxima categoría mientras continuaba su desarrollo deportivo. Su progresión despertaba expectativas tanto en el club como en los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles.

Hay otros seis jugadores desaparecidos en Venezuela

Cabe señalar que la Federación Venezolana de Fútbol confirmó que otros seis juveniles permanecen desaparecidos: Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García. Los cuerpos de rescate coordinan esfuerzos contrarreloj en las regiones afectadas para dar con su paradero.

La noticia generó una fuerte reacción en el ambiente futbolístico venezolano. Diversos clubes, dirigentes, jugadores y entrenadores expresaron su solidaridad con las familias afectadas y utilizaron sus canales oficiales para difundir información vinculada a la búsqueda.

Además, numerosas instituciones deportivas emitieron mensajes de apoyo mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más comprometidas por la tragedia.