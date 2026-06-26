Quién era Yimvert Berrotarán, la joven promesa de Venezuela que murió en los terremotos

Quién era Yimvert Berrotarán, la joven promesa de Venezuela que perdió la vida este miércoles

A sus cortos 18 años, el volante consolidaba un ascenso sostenido que lo posicionaba como uno de los talentos con mayor proyección en el balompié venezolano. Su notable rendimiento en las inferiores de La Vinotinto lo llevó a convertirse en una pieza recurrente dentro de las convocatorias juveniles planificadas por los seleccionadores nacionales.

Su etapa en el combinado Sub-17 dejó en evidencia su gran despliegue táctico, una depurada técnica y una interesante pegada de cara al arco. Con esa camiseta disputó un total de 17 partidos y festejó tres anotaciones, números que lo ratificaron como una apuesta seria a largo plazo para el país. Ese buen desempeño le abrió las puertas de inmediato para integrarse a la estructura de la Sub-20.

En el plano local, defendía los colores del UCV FC, escuadra con la que ya sumaba minutos en la primera división. En lo que iba de la campaña del torneo profesional, el juvenil había visto acción en tres compromisos oficiales, sumando un rodaje clave en la categoría de oro. Su constante evolución generaba un fuerte entusiasmo tanto en la directiva universitaria como en el entorno del seleccionado nacional. Lamentablemente, este viernes se conoció que fue hallado sin vida.