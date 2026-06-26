Milagro en Venezuela: una mujer dio a luz entre los escombros tras los terremotos
La mujer comenzó con el trabajo de parto mientras era a rescatada de un edificio derrumbado en La Guaira y fue asistida por los vecinos.
En medio de la devastación que sufre Venezuela tras los dos terremotos que afectaron al país el miércoles, una conmovedora escena se convirtió en un símbolo de esperanza: una mujer embarazada dio a luz entre los escombros de un edificio mientras era rescatada.
El hecho ocurrió el jueves por la noche en en el estado de La Guaira, una de las zonas más destruidas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que ocurrieron con apenas unos segundos de diferencia y, hasta el momento, ya se cobraron la vida de al menos 598 personas.
En plena catástrofe, la historia se viralizó rápidamente en redes sociales y conmueve a todos.
Según relataron los testigos, la madre se encontraba atrapada entre los escombros de un edificio colapsado cuando comenzó con el trabajo de parto en pleno operativo de rescate. Fueron los propios vecinos y los efectivos de emergencias quienes la ayudaron y la asistieron, mientras estaban rodeados de bloques de cemento, hierros retorcidos y polvo.
“No había tiempo para trasladarla. El bebé ya estaba naciendo y tuvimos que actuar ahí mismo, entre las piedras”, relató uno de los bomberos que participó del operativo.
El conmovedor momento quedó registrado en un video que no tardó en divulgarse. En la grabación se escucha el primer llanto del primer nacido, mientras es atendido en el lugar. Minutos más tarde, tanto la madre como el bebé fueron evacuados con vida y trasladados a un centro sanitario, donde se encuentran estables y fuera de peligro.
Este viernes, el Gobierno de Venezuela confirmó que el número de víctimas mortales por los dos terremotos ascendió a 589. Además, se contabilizaron hasta el momento 2.980 personas heridas.
Argentina envía aviones con ayuda humanitaria a Venezuela
El Gobierno argentino envió este viernes aviones a Venezuela con ayuda humanitaria para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a la población afectada.
Los vuelos, que serán realizados por un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas, forman parte de la respuesta argentina ante la emergencia.
Según detalló Cancillería, el avión traslada a un contingente conformado por personal con capacidad de búsqueda y rescate, binomios de perros guía y equipamiento específico para intervenir en zonas afectadas por el desastre natural.
El objetivo es apoyar las tareas de localización de sobrevivientes, colaborar con los equipos que trabajaron en estructuras colapsadas y asistir a las familias damnificadas. Por este motivo, el vuelo humanitario también contará con recursos de asistencia sanitaria, rescate urbano, logística aérea y potabilización de agua.
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