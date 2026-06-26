Milagro en Venezuela: una mujer dio a luz entre los escombros tras los terremotos

“No había tiempo para trasladarla. El bebé ya estaba naciendo y tuvimos que actuar ahí mismo, entre las piedras”, relató uno de los bomberos que participó del operativo.

El conmovedor momento quedó registrado en un video que no tardó en divulgarse. En la grabación se escucha el primer llanto del primer nacido, mientras es atendido en el lugar. Minutos más tarde, tanto la madre como el bebé fueron evacuados con vida y trasladados a un centro sanitario, donde se encuentran estables y fuera de peligro.

Este viernes, el Gobierno de Venezuela confirmó que el número de víctimas mortales por los dos terremotos ascendió a 589. Además, se contabilizaron hasta el momento 2.980 personas heridas.

Argentina envía aviones con ayuda humanitaria a Venezuela

Ayuda Venezuela 4 El Gobierno alistó la misión humanitaria que enviará a Venezuela para asistir a las víctimas del terremoto.

El Gobierno argentino envió este viernes aviones a Venezuela con ayuda humanitaria para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a la población afectada.

Los vuelos, que serán realizados por un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas, forman parte de la respuesta argentina ante la emergencia.

Ayuda Venezuela 1 Los preparativos de la misión humanitaria argentina que partirá a Venezuela.

Según detalló Cancillería, el avión traslada a un contingente conformado por personal con capacidad de búsqueda y rescate, binomios de perros guía y equipamiento específico para intervenir en zonas afectadas por el desastre natural.

El objetivo es apoyar las tareas de localización de sobrevivientes, colaborar con los equipos que trabajaron en estructuras colapsadas y asistir a las familias damnificadas. Por este motivo, el vuelo humanitario también contará con recursos de asistencia sanitaria, rescate urbano, logística aérea y potabilización de agua.