Venezuela: familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre
El proyecto de ley de amnistía iba a ser tratado esta semana por la Asamblea Nacional de Venezuela, pero fue pospuesto, lo que desató nuevas protestas.
Familiares de detenidos en Venezuela por motivos políticos iniciaron este sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras el aplazamiento hace dos días de la aprobación de la ley de amnistía anunciada recientemente por la presidenta en funciones Delcy Rodríguez.
La medida es protagonizada por una decena de personas frente a la cárcel conocida como Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en la capital venezolana, de donde en las horas previas habían sido liberados otros 17 detenidos.
Con tapabocas, se acostaron en línea en la entrada del centro de detención donde hace más de un mes vienen acampando familias enteras. Las huelguistas, todas ellas mujeres, reclaman mayor celeridad en la liberación de sus familiares.
"Nosotros exigimos con esto que ya se concrete y sea real la liberación de todos. Es justo, es justo. Ya tenemos muchísimo tiempo en esto", indicó a agencias internacionales Evelin Quiaro, de 46 años, funcionaria del servicio de migración y madre de un preso político.
Su hijo de 30 años está detenido desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. "El significado principal y el único es que ya terminen de darnos respuestas concretas sobre la liberación de todos los muchachos que están ahí adentro, todos", añadió la mujer.
Una amnistía que llega a cumplirse
Bajo fuertes presiones de Washington, la presidenta Delcy Rodríguez anunciaba a principios de enero un proyecto de amnistía general que implicaba la liberación de todos los presos políticos una vez que fuera convertido en ley por la legislatura nacional.
La votación estaba prevista para esta semana, pero la Asamblea Nacional de Venezuela pospuso su tratamiento por desacuerdos internos en el chavismo, que controla el parlamento, relacionados a un artículo que obliga a los beneficiados a presentarse ante la Justicia.
El aplazamiento a una fecha incierta reavivó la desconfianza entre los familiares que este sábado decidieron iniciar la huelga de hambre con la intención de apurar los tiempos de liberación de sus allegados.
