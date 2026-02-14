Venezuela: familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre

Una amnistía que llega a cumplirse

Bajo fuertes presiones de Washington, la presidenta Delcy Rodríguez anunciaba a principios de enero un proyecto de amnistía general que implicaba la liberación de todos los presos políticos una vez que fuera convertido en ley por la legislatura nacional.

La votación estaba prevista para esta semana, pero la Asamblea Nacional de Venezuela pospuso su tratamiento por desacuerdos internos en el chavismo, que controla el parlamento, relacionados a un artículo que obliga a los beneficiados a presentarse ante la Justicia.

El aplazamiento a una fecha incierta reavivó la desconfianza entre los familiares que este sábado decidieron iniciar la huelga de hambre con la intención de apurar los tiempos de liberación de sus allegados.

delcy rodriguez