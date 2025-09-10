Charlie Kirk fue un defensor de la tenencia de armas: "Vale la pena pagar algunas muertes"

Minutos después, el presidente estadounidense confirmó la muerte de Kirk. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido“, publicó en Truth Social. Además, ordenó bajar las banderas a media asta en todo el país hasta el domingo por la tarde “en honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense”.

El activista de 31 años apoyó públicamente a Trump en varios mítines de campaña el año pasado y asistió a la ceremonia de investidura del republicano.

Inicialmente, medios estadounidenses reportaron la detención de un hombre como sospechoso del tiroteo contra el fundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA.

Sin embargo, la Universidad del Valle de Utah fue quien aclaró que se trata de un error. “No hay ningún sospechoso bajo custodia; la investigación está en curso”, afirma un portavoz, según consigna The New York Times (NYT).

Lo que decía Charlie Kirk sobre la tenencia de armas en civiles

Tras varios tiroteos en escuelas de Estados Unidos, el activista defendió públicamente la portación de armas sin regulación. Estas eran algunas de sus frases más polémicas:

"vale la pena pagar algunas muertes por armas de fuego cada año para proteger nuestros demás derechos divinos".

“Tener una ciudadanía armada es parte de la libertad. Las muertes por armas de fuego son un precio que se debe pagar por este derecho”.

“Así como se aceptan los riesgos de conducir, también se deben aceptar los riesgos asociados con la tenencia de armas".