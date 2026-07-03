Murió Susana Freyre, premiada actriz de cine y televisión

Además de su paso por la pantalla grande con títulos como Con el diablo en el cuerpo, La novia de la marina y La flor de la mafia, la actriz tuvo una extensa participación en ficciones de televisión, destacándose en ciclos como Matrimonios y algo más y Teatro 13. En 2013, el Senado de la Nación y la Asociación Argentina de Actores coronaron su carrera entregándole el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura nacional.