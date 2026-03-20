Murió Chuck Norris, la máxima leyenda del cine de acción y las artes marciales
El icónico actor falleció a los 86 años, según confirmó su familia a través de un comunicado. Chuck Norris había sido hospitalizado de urgencia en Hawái.
El mundo del cine y del entretenimiento se despide de un ícono indiscutido. Este viernes, la familia de Chuck Norris confirmó el fallecimiento del legendario actor y máxima figura de las artes marciales a los 86 años de edad. Había sido intrenado de urgencia en Hawái.
A través de un breve y emotivo comunicado publicado en las redes sociales oficiales del actor, su entorno más íntimo comunicó la triste noticia y pidió respeto por su memoria. "Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz", detalla el texto difundido por la agencia AFP.
IMPORTANTE: Calendario 2026: Javier Milei apagó el feriado del lunes 23 de marzo y lo sesgó a un grupo de privilegiados
Las últimas horas de Chuck Norris y el aviso de emergencia
Las alarmas sobre el estado de salud de la estrella de Hollywood se habían encendido durante el jueves. Así fueron los últimos días del ídolo del cine de acción:
-
Festejo y entrenamiento: La semana pasada, Norris había cumplido 86 años. Fiel a su estilo inquebrantable, lo celebró publicando un video en sus redes sociales donde se lo veía entrenando. "Yo no envejezco. Yo subo de nivel. Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven", fue su último gran mensaje público.
Internación de urgencia: El jueves, el portal especializado TMZ reportó que el actor había sufrido una "emergencia médica" en la isla de Kauai, Hawái. En ese momento, su oficina de representación declinó hacer comentarios públicos sobre su diagnóstico.
El triste desenlace: Finalmente, este viernes se oficializó su deceso, rodeado de sus seres queridos.
Con la partida de Chuck Norris, Hollywood despide a un símbolo de la cultura pop, protagonista de las cintas más taquilleras de la década de 1980, cinta negra en múltiples disciplinas y creador de su propio estilo de combate, el Chun Kuk Do.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario