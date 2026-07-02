Rodrigo de Paul, diáfano: "Scaloni nos enseñó que no somos jugadores de fútbol"

"Me parece que hacer futurología no es bueno. Hay que disfrutar todos los días. Ojalá así lo puedan hacer todos los argentinos. Es verdad que uno la da más valor a las cosas cuando no las tiene, es parte de la vida", sostuvo el volante, en un mensaje que también invitó a ponderar la coyuntura histórica que atraviesa el seleccionado nacional.

Desde la obtención del Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y la Finalissima, la Selección argentina afianzó un ciclo que muchos consideran irrepetible. En ese contexto, las palabras de De Paul reflejaron la intención del plantel de vivir cada partido sin pensar en despedidas anticipadas ni en el inevitable recambio etario que llegará con el paso del tiempo.

"SCALONI NOS ENSEÑÓ QUE NO SOMOS JUGADORES DE FÚTBOL: SOMOS PERSONAS QUE JUEGAN AL FÚTBOL"



Rodrigo Javier de Paulpic.twitter.com/OR1SIPMwkl — minutouno (@minutounocom) July 2, 2026

El análisis de Cabo Verde

Más allá de las emociones, el mediocampista también puso el foco en el escollo inmediato. Argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde en busca de un lugar entre los ocho mejores del Mundial y De Paul dejó en claro que dentro del plantel no existe ningún margen para la relajación, pese al cartel de favorito que rodea al conjunto de Scaloni.

"Nos toca jugar con un equipo que hizo las cosas muy bien en fase de grupos. No es fácil jugar contra las selecciones que jugaron. Hay que enfrentar con mucha responsabilidad el partido de mañana", advirtió.

Cabo Verde se transformó en una de las gratas irrupciones del certamen después de superar una exigente fase de grupos y conseguir una histórica clasificación a los octavos de final. Por ese motivo, en el búnker argentino prevalece la cautela y la premisa de afrontar el encuentro con la máxima concentración para evitar cualquier contratiempo y sortear un rival que, puertas adentro, nadie considera accesible pese a la diferencia de jerarquía entre ambos seleccionados.