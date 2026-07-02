Caso Loan Peña: su abuela Catalina aseguró que Laudelina invitó a los acusados al almuerzo

Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Catalina

Respecto a las reacciones de Caillava y Pérez luego de la desaparición de Loan, declaró: "Pérez quería irse a ver el partido, y yo le agarré del brazo a Victoria y le dije '¿cómo te vas a ir si se perdió una criatura?'. Victoria me dijo que se iba a llevarle a ver el partido y ya volvía". Agregó que "Victoria estaba apurada, quería irse corriendo y le dije que se quedara a buscar a la criatura".

La abuela de Loan Peña habló sobre la teoría del accidente: "Mintió"

"Yo no escuché ningún accidente, Laudelina comenzó eso", lanzó de manera contundente. Según la mujer, su hija "se fue a Corrientes a declarar que fue un accidente para que el marido salga de donde estaba detenido”.

"Y yo le dije que no diga mentiras", sostuvo ante los jueces y agregó: " Yo seré pobre, y no sé leer, pero le dije a todos mis hijos que nunca mientan, y no sé por qué mintió".

"La criatura no murió en un accidente. Laudelina mintió y yo le dije que no diga eso, que no mienta", aseguró.