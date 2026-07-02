Caso Loan Peña: su abuela Catalina aseguró que Laudelina invitó a los acusados al almuerzo
La mujer declaró en el juicio que se lleva a cabo en Corrientes. Sostuvo que su hija mintió y quiso instalar la versión del accidente.
En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña, este jueves declaró Catalina, la abuela del nene, quien aseguró que fue su hija Laudelina quien pidió invitar a los acusados al almuerzo. También sostuvo que fue la tía del menor quien instaló la versión del accidente.
La mujer, en cuya casa del paraje El Algarrobal se realizó el almuerzo familiar previo a la desaparición de Loan aquel 13 de junio de 2024, declaró esta mañana ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Durante su testimonio, reveló cómo fueron los momentos previos y posteriores a aquel encuentro.
Qué declaró Catalina, la abuela de Loan Peña
Al momento de declarar, la abuela de Loan aseguró que conocía a María Victoria Caillava, una de las principales acusadas, y explicó que ellas trabajaban juntas ya que era “su conexión con productores para el campo”. Sin embargo, aclaró que ni Caillava ni su esposo, Carlos Pérez, estaban invitados al almuerzo.
"A Victoria le conozco porque ella trabajaba en producción y me ayudó con la provincia a tener agua para mis vacas y alimento para mis animales. No se iba todos los días a mi casa, pero sí me ayudaba con los animales. Al marido de Victoria lo vi por primera vez ese día del almuerzo, no le conocía", declaró, según Corrientes Hoy.
En ese sentido, Catalina que ella solo llamó a Laudelina esa la mañana para cocinar y que fue su hija quien invitó a Caillava y Pérez al almuerzo realizado el día de la desaparición de Loan. A su vez, aseguró que su yerno, Antonio Benítez, invitó a Daniel Oscar Ramírez y a Mónica del Carmen Millapi.
Respecto a las reacciones de Caillava y Pérez luego de la desaparición de Loan, declaró: "Pérez quería irse a ver el partido, y yo le agarré del brazo a Victoria y le dije '¿cómo te vas a ir si se perdió una criatura?'. Victoria me dijo que se iba a llevarle a ver el partido y ya volvía". Agregó que "Victoria estaba apurada, quería irse corriendo y le dije que se quedara a buscar a la criatura".
La abuela de Loan Peña habló sobre la teoría del accidente: "Mintió"
"Yo no escuché ningún accidente, Laudelina comenzó eso", lanzó de manera contundente. Según la mujer, su hija "se fue a Corrientes a declarar que fue un accidente para que el marido salga de donde estaba detenido”.
"Y yo le dije que no diga mentiras", sostuvo ante los jueces y agregó: " Yo seré pobre, y no sé leer, pero le dije a todos mis hijos que nunca mientan, y no sé por qué mintió".
"La criatura no murió en un accidente. Laudelina mintió y yo le dije que no diga eso, que no mienta", aseguró.
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