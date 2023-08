Rolling Stones: la lista de temas de su nuevo disco

Hackney Diamon ROLLING STONES

Las canciones de Hackney Diamons

Angry

Bite my Head Off

Depending on You

Dreamy Skies

Driving me Too Hard

Get Close

Live by the Sword

Mess it Up

Morning Joe Cues

Sweet Sounds of Heaven

Tell me Straight

Whole Wide World

Pistas

"Nuestro amable equipo les promete satisfacción. Cuando digas dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas", expresa el texto que promociona a Hackney Diamonds, el supuesto “local” que promete su apertura para septiembre de 2023, en alusión a los temas (I Can't Get No) Satisfaction, Gimme Shelter y Shattered.