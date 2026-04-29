Entradas Rolling Stones Argentina 2026: una plataforma de reventa ya las promociona

En las últimas horas, una página dedicada a la intermediación de tickets comenzó a mostrar listados vinculados a presentaciones de la banda en el país, incluso cuando ni las fechas ni el tour fueron confirmados por canales oficiales. El sitio, que funciona conectando compradores con revendedores, advierte además que las entradas pueden “aparecer sin aviso y agotarse en minutos”, una lógica típica del mercado secundario.