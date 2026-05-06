Paul McCartney se suma a The Rolling Stones

Por su parte, Chad Smith es reconocido como uno de los bateristas más potentes y versátiles del rock contemporáneo. Integrante clave de Red Hot Chili Peppers desde fines de los 80, aportó un estilo enérgico que mezcla funk, rock y groove, siendo fundamental en el sonido de la banda a lo largo de décadas. Su participación anticipa un aporte rítmico con identidad propia dentro del nuevo material.

La participación de McCartney, en particular, tiene un valor simbólico especial: no solo por lo que representa su figura en la historia de la música, sino también por el cruce histórico entre dos de las bandas más importantes del siglo XX. Su presencia vuelve a unir, aunque sea por un momento, dos universos que marcaron generaciones.

El disco también tendrá un costado emotivo, ya que incluirá grabaciones del recordado Charlie Watts, fallecido en 2021, lo que suma una carga sentimental para seguidores más fieles.

Si bien desde la banda no hablaron de despedida, la magnitud del proyecto, la elección de invitados y el contexto actual hacen que muchos comiencen a especular con la posibilidad de estar frente a un cierre de etapa. Por ahora, lo concreto es que The Rolling Stones sigue en movimiento, desafiando el paso del tiempo y apostando a un lanzamiento que ya se perfila como uno de los más importantes del año.