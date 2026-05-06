Paul McCartney se suma a The Rolling Stones
La legendaria banda anunció “Foreign Tongues”, su nuevo álbum de estudio, con colaboraciones de figuras icónicas: Paul McCartney y también integrantes estelares de The Cure y Red Hot Chili Peppers, lo que dispara rumores sobre un posible cierre de ciclo.
The Rolling Stones vuelve a estar en el centro de la escena global con el anuncio de “Foreign Tongues”, su próximo trabajo discográfico, y lo hace con una jugada fuerte: una lista de invitados que reúne a algunas de las figuras más influyentes de la música. Entre ellos se destaca Paul McCartney, quien encabeza una verdadera constelación de colaboraciones que eleva la expectativa y alimenta una pregunta inevitable entre fans: ¿puede ser este el último disco de la banda?
El álbum, que marcará el número 25 en la extensa discografía del grupo liderado por Mick Jagger, llegará con 14 canciones y una mezcla de estilos que, según adelantaron, recorrerá desde el rock más clásico hasta guiños al blues, el country y el punk. Pero más allá del sonido, lo que realmente captó la atención fue la presencia de nombres de peso como Robert Smith y Chad Smith, que se suman a un proyecto que promete ser uno de los más ambiciosos de los últimos años.
En el caso de Robert Smith, se trata de una de las figuras más influyentes del rock alternativo y el post-punk. Como líder y voz de The Cure, construyó un estilo inconfundible tanto en lo musical como en lo estético, convirtiéndose en un ícono de la cultura gótica y del sonido británico de los años 80. Su presencia en el disco de The Rolling Stones suma una capa artística distinta, más ligada a lo atmosférico y emocional.
Por su parte, Chad Smith es reconocido como uno de los bateristas más potentes y versátiles del rock contemporáneo. Integrante clave de Red Hot Chili Peppers desde fines de los 80, aportó un estilo enérgico que mezcla funk, rock y groove, siendo fundamental en el sonido de la banda a lo largo de décadas. Su participación anticipa un aporte rítmico con identidad propia dentro del nuevo material.
La participación de McCartney, en particular, tiene un valor simbólico especial: no solo por lo que representa su figura en la historia de la música, sino también por el cruce histórico entre dos de las bandas más importantes del siglo XX. Su presencia vuelve a unir, aunque sea por un momento, dos universos que marcaron generaciones.
El disco también tendrá un costado emotivo, ya que incluirá grabaciones del recordado Charlie Watts, fallecido en 2021, lo que suma una carga sentimental para seguidores más fieles.
Si bien desde la banda no hablaron de despedida, la magnitud del proyecto, la elección de invitados y el contexto actual hacen que muchos comiencen a especular con la posibilidad de estar frente a un cierre de etapa. Por ahora, lo concreto es que The Rolling Stones sigue en movimiento, desafiando el paso del tiempo y apostando a un lanzamiento que ya se perfila como uno de los más importantes del año.
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