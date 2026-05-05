Jimmy Fallon confirmó a los Rolling Stones en su programa y la banda anunció nuevo disco

El álbum ya se puede reservar y estará disponible en múltiples formatos, incluyendo vinilo, CD, casete y ediciones especiales. En cuanto a su arte de tapa, presenta una imagen fragmentada de los integrantes: Mick Jagger en la parte inferior, Ronnie Wood en el centro y Keith Richards en la parte superior.

Lejos de despedirse, los Stones parecen tener más música en camino. Según informó The Times, la banda tendría “al menos diez canciones listas para otro”, lo que sugiere que su historia aún está lejos de terminar.