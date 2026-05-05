Jimmy Fallon confirmó a los Rolling Stones en su programa y la banda anunció nuevo disco
La mítica banda británica presentó su próximo álbum, reveló su primer single y redobla la expectativa con una serie de apariciones televisivas imperdibles.
Jimmy Fallon anunció que Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood dirán presente en su programa en distintas fechas: el 6, 7 y 13 de mayo, respectivamente. La serie de entrevistas alimenta la expectativa global y funciona como antesala del lanzamiento del nuevo material discográfico de The Rolling Stones.
La histórica banda británica confirmó que su próximo disco, Foreign Tongues, verá la luz el 10 de julio. El anuncio llegó acompañado por el estreno de “In the Stars”, el primer adelanto del álbum, que combina el ADN rockero del grupo con un enfoque más melódico, en el que se perciben influencias de Bob Dylan.
Desde sus redes oficiales, definieron el espíritu del proyecto con una frase contundente: “Foreign Tongues captura el sonido de The Rolling Stones que conoces y amas, con raíces en el blues, el country, el rock y la composición clásica de los Stones”. Con 14 canciones, el trabajo promete un recorrido por las raíces del grupo sin dejar de explorar nuevos matices sonoros.
Uno de los puntos más emotivos del disco será la presencia de Charlie Watts, registrada en una de sus últimas sesiones antes de su fallecimiento en 2021. Además, el álbum contará con colaboraciones de figuras como Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith y Chad Smith.
Sobre su creación, desde la web oficial detallaron: “Foreign Tongues cobró vida en menos de un mes en los estudios Metropolis del oeste de Londres, con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood reuniéndose con el productor ganador del Grammy, Andrew Watt. El resultado es un disco dinámico y vanguardista que captura el inconfundible sonido de la banda a la vez que explora nuevos territorios sonoros y líricos, consolidando aún más su legado sin igual”.
El álbum ya se puede reservar y estará disponible en múltiples formatos, incluyendo vinilo, CD, casete y ediciones especiales. En cuanto a su arte de tapa, presenta una imagen fragmentada de los integrantes: Mick Jagger en la parte inferior, Ronnie Wood en el centro y Keith Richards en la parte superior.
Lejos de despedirse, los Stones parecen tener más música en camino. Según informó The Times, la banda tendría “al menos diez canciones listas para otro”, lo que sugiere que su historia aún está lejos de terminar.
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