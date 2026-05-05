The Rolling Stones confirmaron nuevo disco: "Foreign Tongues" ya tiene fecha de lanzamiento

Con este anuncio, la banda reafirma su vigencia y demuestra que, a décadas de su formación, sigue siendo una de las más influyentes del rock mundial. El lanzamiento de Foreign Tongues marca así un nuevo capítulo en la extensa carrera de The Rolling Stones y ya se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RollingStones/status/2051693515935994151&partner=&hide_thread=false The news you’ve all been waiting for! The Rolling Stones brand new studio album Foreign Tongues will be released on July 10 and is available to pre-order now on multiple formats: https://t.co/LpY0he8XyO

Foreign Tongues captures The Rolling Stones sound you know and love - rooted… pic.twitter.com/jYliq3Co5R — The Rolling Stones (@RollingStones) May 5, 2026