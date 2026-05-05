The Rolling Stones confirmaron nuevo disco: "Foreign Tongues" ya tiene fecha de lanzamiento
The Rolling Stones anunciaron Foreign Tongues, su nuevo disco con fecha confirmada para el 10 de julio de 2026, y ya generaron expectativa global.
The Rolling Stones sorprendieron al mundo de la música al confirmar oficialmente el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, titulado “Foreign Tongues”, que verá la luz el 10 de julio de 2026.
El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales de The Rolling Stones, donde la banda adelantó además los primeros detalles de este nuevo trabajo, que llegará como continuidad de Hackney Diamonds, su último disco.
Según trascendió, el álbum contará con producción de Andrew Watt, quien ya trabajó con la banda en su anterior lanzamiento, y promete mantener el sonido clásico del grupo combinado con una impronta moderna.
Además, Foreign Tongues incluirá colaboraciones de artistas de primer nivel y material inédito que genera gran expectativa entre los fanáticos. Incluso, se anticipa que habrá participación de grabaciones vinculadas al histórico baterista Charlie Watts, fallecido en 2021.
Como primer adelanto, The Rolling Stones ya presentaron el single “In The Stars”, que funciona como carta de presentación de esta nueva etapa musical.
Con este anuncio, la banda reafirma su vigencia y demuestra que, a décadas de su formación, sigue siendo una de las más influyentes del rock mundial. El lanzamiento de Foreign Tongues marca así un nuevo capítulo en la extensa carrera de The Rolling Stones y ya se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año.
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