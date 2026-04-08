Ni jamón y queso ni carne picante: cuáles son las empanadas que más se consumen en Argentina

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El ranking de la empanada: del puesto 1 al 10

Los datos relevados por APYCE (la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas) en el Día Internacional de la Empanada demuestran que los argentinos consumen cerca de 10 millones de unidades por día. Este volumen ubica a la preparación como el tercer alimento más consumido de la Argentina y el segundo más pedido en las aplicaciones de delivery.