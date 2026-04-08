Ni jamón y queso ni carne picante: cuáles son las empanadas que más se consumen en Argentina
Hoy se celebra el Día Internacional de la Empanada, un verdadero clásico de nuestra cocina. Conocé el ranking definitivo de los sabores en Argentina.
Cada 8 de abril, el país entero rinde homenaje a una de sus comidas más emblemáticas. Las empanadas son un símbolo indiscutido que atraviesa a todas las generaciones. Según los últimos estudios oficiales, el nivel de consumo local alcanza cifras realmente impactantes, consolidando a este plato en lo más alto.
El ranking de la empanada: del puesto 1 al 10
Los datos relevados por APYCE (la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas) en el Día Internacional de la Empanada demuestran que los argentinos consumen cerca de 10 millones de unidades por día. Este volumen ubica a la preparación como el tercer alimento más consumido de la Argentina y el segundo más pedido en las aplicaciones de delivery.
IMPORTANTE: La inteligencia artificial definió cuál es la mejor empanada argentina
A la hora de elegir, los paladares locales tienen sus favoritos bien marcados. A continuación, el ranking definitivo con los 10 sabores más pedidos:
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Carne suave: 20%
Jamón y queso: 19%
Pollo: 11%
Carne a cuchillo: 10%
Humita: 7%
Verduras: 6%
Roquefort con jamón: 5%
Carne picante: 5%
Capresse: 5%
Cebolla, calabaza y cheese burger: 4%
Un emblema de consumo que conquista el mundo
El fenómeno trasciende las fronteras locales. La prestigiosa guía internacional Taste Atlas ubicó a la variante tucumana como la mejor del mundo, destacando su perfecto equilibrio técnico y su inigualable sabor.
Para hacer frente a esta creciente demanda global y local, las fábricas argentinas han evolucionado notablemente. En la actualidad, gracias a la maquinaria de última generación, existen establecimientos capaces de producir entre 80.000 y 120.000 unidades diarias. Este gran salto industrial permite abastecer tanto al mercado interno como exportar nuestra tradición a países como España, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda.
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