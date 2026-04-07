Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver a Boca en Chile vs. Universidad Católica EN VIVO online por Copa Libertadores
Descubrí todas las alternativas para seguir en vivo sin Xuper TV el choque de Boca ante la U. Católica por la primera jornada de la Copa Libertadores.
Boca Juniors visita a Universidad Católica este martes a partir de las 21.30, marcando su estreno oficial en la Copa Libertadores 2026. El duelo copero se jugará en el Claro Arena, incluirá público visitante y contará con el arbitraje de Gustavo Tejera. No se puede ver ni por Xuper TV ni por Magma.
Cómo ver a Boca en vivo por televisión
El encuentro internacional será emitido en directo para todo el país a través de la señal deportiva Fox Sports y el canal de aire Telefe.
Los fanáticos podrán sintonizarlo en las siguientes frecuencias:
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En Flow: Fox Sports se encuentra en los canales 25 (SD) y 106 (HD), mientras que Telefe está en el 10 (SD/HD).
En DirecTV: Fox Sports figura en los canales 605 (SD) y 1605 (HD). Telefe se ubica en el 123 (SD) y 1123 (HD).
En Telecentro: La señal deportiva de Fox está en el 101 (SD) y 1013 (HD), y el canal de aire se sintoniza en el 12 (SD/HD).
Sin Xuper TV: opciones para ver la Copa Libertadores
Para evitar el uso de plataformas no oficiales, el partido podrá verse de forma legal y segura a través de Disney+, la plataforma de streaming que cuenta con la transmisión de ESPN. Cabe destacar que esta alternativa requiere el pago de una suscripción mensual.
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