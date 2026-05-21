Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE

Las opciones legales frente a Xuper TV

Para disfrutar de este gran evento futbolístico en todo el territorio argentino, la señal oficial designada es ESPN (Canales 103 de Flow, 621 de DirecTV y 105 de Telecentro). A su vez, los usuarios podrán sintonizar el encuentro mediante la app Disney+.