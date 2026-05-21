Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver Racing vs. Caracas, EN VIVO por TV y ONLINE
Conocé las vías oficiales para poder seguir el partido sin tener que usar Xuper TV. Todos los detalles del gran choque de la Copa Sudamericana.
El conjunto de Avellaneda afrontará un compromiso decisivo por la actual Copa Sudamericana 2026 y los hinchas analizan alternativas a Xuper TV para mirarlo. Este jueves a partir de las 21.00 horas, el equipo local recibirá a Caracas en el Estadio Presidente Perón buscando otra gran alegría internacional.
Las opciones legales frente a Xuper TV
Para disfrutar de este gran evento futbolístico en todo el territorio argentino, la señal oficial designada es ESPN (Canales 103 de Flow, 621 de DirecTV y 105 de Telecentro). A su vez, los usuarios podrán sintonizar el encuentro mediante la app Disney+.
IMPORTANTE: Diego Milito tomó una tajante decisión sobre el futuro de Marcos Rojo en Racing
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