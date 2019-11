El Gobierno desplegará un operativo de seguridad en la frontera para las elecciones

Acompañada por el secretario de ese Seguridad, Eugenio Burzaco, Bullrich explicó que se se dispuso "un plan de vigilancia de la línea de frontera con un fuerte foco en la prevención" en las localidades de Salta, Salvador Mazza, Orán y Aguas Blancas (provincia de Salta), en la Quiaca (Jujuy) y en Clorinda y Formosa (ambas en Formosa).

La cartera de Bullrich repetirá el operativo realizado en las primarias para los 2.400 kilómetros de frontera que Argentina tiene con Bolivia y Paraguay porque "esa zona tiene un alto tránsito vecinal fronterizo", como explicó el subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras, Matías Lobos, también presente en la conferencia de prensa de este martes.

"Hay 16 puntos de entrada y salida del país. Coordinaremos con Aduana y Migraciones para que la gente pueda entregar toda la documentación por los pasos habilitados y también controlaremos vía terrestre y acuática las zonas no habilitadas", señaló Lobos.

El criterio de Bullrich es que si "una persona vota en un país no puede hacerlo en otro".

"Vamos a tener el mismo tipo de control que tuvo Bolivia el domingo pasado en las elecciones", sentenció la ministra, cuyo objetivo es "que no haya un voto que no corresponde y darle a los argentinos la seguridad de que no va a haber modelos repetidos en nuestra historia, de gente que es traída a sufragar a cambio de algún tipo de favor", finalizó Bullrich.