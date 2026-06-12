Manuel Adorni y su deseo para el delincuente que roba: "Preso de por vida"
Cuando todavía no era funcionario pero sí millonario gracias a crípticas criptomonedas, el jefe de Gabinete no dudaba en condenar severamente a quienes poseen patrimonio de origen ilícito.
“¿No parece lo de medio millón de dólares en negro un relato armado para salvarse de la cárcel por corrupción y empezar a rezar para que le perdonen el pecado de evasión fiscal…?” La pregunta —retórica, por cierto— no fue formulada por ningún opositor sino por un periodista que suele fungir como exégeta del oficialismo libertario: Luis Majul.
Es que todo o casi todo el contenido de la declaración jurada que el jefe de Gabinete presentó esta semana ante la Oficina Anticorrupción (OA), y que en estos momentos analiza el fiscal Gerardo Pollicita, parece directamente inverosímil (también según el ya citado comunicador).
La Justicia puede que actúe —o no— en consecuencia, investigando a fondo el patrimonio de quien fue calificado como “corrupto” (Esteban Bullrich) y hasta de “delincuente” por muchos usuarios de redes sociales que hasta ayer o anteayer eran fieles seguidores de Javier Milei y la totalidad de su séquito gubernamental.
Y si Pollicita o el juez Ariel Lijo, que lo investiga por otras causas colaterales, descubren y prueban que Adorni obtuvo su suntuoso patrimonio por medios no lícitos, el funcionario deberá “ir preso de por vida”, como él mismo lo sugirió cuando era millonario pero todavía nadie lo sabía —ni él mismo porque hasta le cortaban la luz por falta de pago…
En efecto, el 19 de febrero de 2021, cuando todavía no había llegado a la administración pública pero ya había encontrado el pendrive con las criptomonedas que le abrirían desde diciembre de 2023 una vida de lujos y placeres, el actual funcionario ponía de manifiesto su deseo con el “delincuente que roba”.
“Delincuente que roba, delincuente que tiene que ir preso de por vida. Fin”, posteaba Adorni en su cuenta de Twitter que el amigo de Milei, Elon Musk, transformaría en X recién en julio de dos años más tarde.
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