Manuel Adorni y su deseo para el delincuente que roba: "Preso de por vida"

En efecto, el 19 de febrero de 2021, cuando todavía no había llegado a la administración pública pero ya había encontrado el pendrive con las criptomonedas que le abrirían desde diciembre de 2023 una vida de lujos y placeres, el actual funcionario ponía de manifiesto su deseo con el “delincuente que roba”.

“Delincuente que roba, delincuente que tiene que ir preso de por vida. Fin”, posteaba Adorni en su cuenta de Twitter que el amigo de Milei, Elon Musk, transformaría en X recién en julio de dos años más tarde.