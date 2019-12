La compra de dólares para ahorro también tendrá el recargo del 30%

"Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no generamos. Se cobrará un impuesto del 30% a la compra de divisas para atesoramiento, y el 70% de la recaudación de ese impuesto estará destinada a la seguridad social, que fue dañada en estos años", confirmó Guzmán en conferencia de prensa.

Y el 30% restante "a obras de infraestructura y vivienda", completó. Y si bien no habló sobre la posibilidad de deducir de Ganancias el recargo del 30%, prácticamente quedó descartado cuando dijo que lo recaudado se destinará a mejorar la situación de los sectores más vulnerables y para avanzar con el gran problema habitacional que sufren los argentinos en su gran mayoría.

Esto es una diferencia con respecto al dólar turista de la segunda gestión de Cristina Kirchner, cuando el recargo era tomado a cuenta del Impuesto a las Ganancias, y quienes estaban alcanzados por ese tributo recibían el reintegro por sus compras en dólares. Quienes no pagaban Ganancias recibieron el reintegro por parte de la AFIP recién en 2016.

Por otra parte, el funcionario confirmó que "no habrá cambios en el cepo cambiario", que actualmente permite comprar US$200 mensuales.

Ante la consulta de los periodistas de cuándo entrará en vigencia el impuesto al dólar, Guzmán remarcó que debe ser aprobado por el Congreso y luego reglamentado por el Poder Ejecutivo, pero advirtió que el Estado "tiene la facultad para ir modificando esta situación en la medida que la economía argentina se vaya recuperando y generemos más divisas". Así, se refirió, sin nombrarlo específicamente, que tanto el cepo como el recargo que será por ley puede ser modificado en cualquier momento a través de un decreto.

La justificación del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)

Guzmán señaló que "necesitamos políticas de deuda que estén alineadas con la recuperación económica" y, al respecto dijo: "Nosotros no somos imprudentes, no haremos emisión monetaria a la vez que no podemos endeudarnos más".

Frente a esta situación, se delineó todo el paquete económico, que incluye además del recargo a la compra de dólares, para ahorro, viajes o productos internacionales, un impuesto a la tenencia de activos en el exterior.

"Se va a grabar la tenencia de activos financieros en el exterior, pero va a haber un sistema para alentar que esos capitales vuelva. Esa alícuota adicional no se cobra", anunció Guzmán.

Y siguió: "Como parte de este proyecto nacional, debemos recuperar nuestra moneda", dijo y ahí anunció que eliminarán "el impuesto cedular que grava los ahorros en pesos".

Pero al mismo tiempo "debemos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos, que son los dólares y que tampoco hemos generado", argumentó antes de anunciar el impuesto al dólar ahorro.

"El país se endeudó brutalmente en 4 años y no utilizó esa deuda para generar mayor capacidad productiva que nos permita hoy contar con divisas que nos facilite sostener niveles altos de gastos en dólares. Es la realidad que vivimos y la reconoce el FMI y los acreedores", sintetizó el ministro al justificar la vuelta de recargo al dólar, menos a los importadores.