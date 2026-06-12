Último recurso ante la crisis: la venta callejera sigue creciendo en la Ciudad de Buenos Aires

Los principales rubros de venta callejera

Como se indicó, el rubro “Alimentos y bebidas” es el más comercializado en las calles de la Ciudad, abarcando el 64,8% del total, seguido por “Artesanías”, “Artículos domésticos” e “Indumentaria y calzado”.

Alimentos y bebidas: 64,8% Artesanías: 21,3% Artículos domésticos: 3,3% Indumentaria y calzado: 3,3% Óptica, fotografía, relojería y joyería: 1,6% Construcción y ferretería: 1,6% Otro: 1,6% Librerías: 1,6% Viveros y florerías: 0,8%

Las áreas con mayor cantidad de venta callejera

venta callejera 1 Sube la venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a las áreas con mayor venta callejera, para la CAC la calle Perú obtuvo en mayo pasado el primer y segundo lugar, con una participación de 68,8%, mientras que la Av. Corrientes contó con tres de las diez cuadras más afectadas, con un 6,7% en el total detectado en arterias porteñas.

Perú al 100: 21 puestos (46,6%) Perú al 0: 10 puestos (22,2%) 25 de Mayo al 600: 2 puestos (4,44%) Avenida Pueyrredón al 100: 2 puestos (4,44%) 25 de Mayo al 500: 1 puesto (2,22%) Avenida Córdoba al 2000: 1 puesto (2,22%) Avenida Córdoba al 2100: 1 puesto (2,22%) Avenida Corrientes al 2700: 1 puesto (2,22%) Avenida Corrientes al 5200: 1 puesto (2,22%) Avenida Corrientes al 5300: 1 puesto (2,22%)