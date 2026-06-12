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Último recurso ante la crisis: la venta callejera sigue creciendo en la Ciudad de Buenos Aires

Economía

Un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios muestra que los puestos de venta callejera siguen sumándose en calles porteñas.

La CAC detectó un aumento del comercio callejero.

La CAC detectó un aumento del comercio callejero.

La venta callejera expresa un fenómeno generalizado que los libertarios niegan sistemáticamente: no hay trabajo para todos ni la plata alcanza, por lo cual la población se ve obligada a buscar o improvisar nuevas fuentes de ingresos familiares. Pone en evidencia una crisis que los datos macroeconómicos que publicita el Gobierno Nacional no tienen registran.

Y bien, según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), realizado entre el 1 y el 29 de mayo, la venta callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentó sensiblemente en el último año.

En la medición interanual, la suba fue en mayo de 6,4% con respecto al mismo mes del año anterior, y el aumento también fue en términos mensuales: subió 2,6% con relación a abril anterior.

venta callejera 2
Cada día hay más venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires.

Cada día hay más venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires.

En el quinto mes se contabilizaron 117 puestos de venta ilegal repartidos en las principales áreas porteñas relevadas por la entidad que agrupa a empresas del sector comercial, con un rubro como el más destacado: “Alimentos y bebidas”.

Los principales rubros de venta callejera

Como se indicó, el rubro “Alimentos y bebidas” es el más comercializado en las calles de la Ciudad, abarcando el 64,8% del total, seguido por “Artesanías”, “Artículos domésticos” e “Indumentaria y calzado”.

  1. Alimentos y bebidas: 64,8%
  2. Artesanías: 21,3%
  3. Artículos domésticos: 3,3%
  4. Indumentaria y calzado: 3,3%
  5. Óptica, fotografía, relojería y joyería: 1,6%
  6. Construcción y ferretería: 1,6%
  7. Otro: 1,6%
  8. Librerías: 1,6%
  9. Viveros y florerías: 0,8%

Las áreas con mayor cantidad de venta callejera

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Sube la venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires.

Sube la venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a las áreas con mayor venta callejera, para la CAC la calle Perú obtuvo en mayo pasado el primer y segundo lugar, con una participación de 68,8%, mientras que la Av. Corrientes contó con tres de las diez cuadras más afectadas, con un 6,7% en el total detectado en arterias porteñas.

  1. Perú al 100: 21 puestos (46,6%)
  2. Perú al 0: 10 puestos (22,2%)
  3. 25 de Mayo al 600: 2 puestos (4,44%)
  4. Avenida Pueyrredón al 100: 2 puestos (4,44%)
  5. 25 de Mayo al 500: 1 puesto (2,22%)
  6. Avenida Córdoba al 2000: 1 puesto (2,22%)
  7. Avenida Córdoba al 2100: 1 puesto (2,22%)
  8. Avenida Corrientes al 2700: 1 puesto (2,22%)
  9. Avenida Corrientes al 5200: 1 puesto (2,22%)
  10. Avenida Corrientes al 5300: 1 puesto (2,22%)
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