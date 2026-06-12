Último recurso ante la crisis: la venta callejera sigue creciendo en la Ciudad de Buenos Aires
Un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios muestra que los puestos de venta callejera siguen sumándose en calles porteñas.
La venta callejera expresa un fenómeno generalizado que los libertarios niegan sistemáticamente: no hay trabajo para todos ni la plata alcanza, por lo cual la población se ve obligada a buscar o improvisar nuevas fuentes de ingresos familiares. Pone en evidencia una crisis que los datos macroeconómicos que publicita el Gobierno Nacional no tienen registran.
Y bien, según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), realizado entre el 1 y el 29 de mayo, la venta callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentó sensiblemente en el último año.
En la medición interanual, la suba fue en mayo de 6,4% con respecto al mismo mes del año anterior, y el aumento también fue en términos mensuales: subió 2,6% con relación a abril anterior.
En el quinto mes se contabilizaron 117 puestos de venta ilegal repartidos en las principales áreas porteñas relevadas por la entidad que agrupa a empresas del sector comercial, con un rubro como el más destacado: “Alimentos y bebidas”.
Los principales rubros de venta callejera
Como se indicó, el rubro “Alimentos y bebidas” es el más comercializado en las calles de la Ciudad, abarcando el 64,8% del total, seguido por “Artesanías”, “Artículos domésticos” e “Indumentaria y calzado”.
- Alimentos y bebidas: 64,8%
- Artesanías: 21,3%
- Artículos domésticos: 3,3%
- Indumentaria y calzado: 3,3%
- Óptica, fotografía, relojería y joyería: 1,6%
- Construcción y ferretería: 1,6%
- Otro: 1,6%
- Librerías: 1,6%
- Viveros y florerías: 0,8%
Las áreas con mayor cantidad de venta callejera
En cuanto a las áreas con mayor venta callejera, para la CAC la calle Perú obtuvo en mayo pasado el primer y segundo lugar, con una participación de 68,8%, mientras que la Av. Corrientes contó con tres de las diez cuadras más afectadas, con un 6,7% en el total detectado en arterias porteñas.
- Perú al 100: 21 puestos (46,6%)
- Perú al 0: 10 puestos (22,2%)
- 25 de Mayo al 600: 2 puestos (4,44%)
- Avenida Pueyrredón al 100: 2 puestos (4,44%)
- 25 de Mayo al 500: 1 puesto (2,22%)
- Avenida Córdoba al 2000: 1 puesto (2,22%)
- Avenida Córdoba al 2100: 1 puesto (2,22%)
- Avenida Corrientes al 2700: 1 puesto (2,22%)
- Avenida Corrientes al 5200: 1 puesto (2,22%)
- Avenida Corrientes al 5300: 1 puesto (2,22%)
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