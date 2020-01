Buscan en Quilmes a un hombre que desapareció antes de la cena de fin de año

Embed

"Teníamos que encontrar para pasar Año Nuevo con él y durante todo el día no nos pudimos comunicar, tenia que pasar a buscar a mi hermana 20.30 y no pasó. Fuimos a su casa y estaba todo apagado, como no teníamos llave forzamos la puerta, solo encontramos su celular enchufado", reveló una de sus hijas, Marilyn a C5N.

"Habría salido con su moto, el casco y la billetera. Estaba todo lo que íbamos a cenar el 31. Fui a hacer la denuncia a la comisaría 1 de Quilmes y a los hospitales, nos comunicamos con el SAME y la morgue judicial. No sé si le habrá pasado algo o decidió irse por alguna cuestión personal que desconozco", agregó.

La mujer reveló que el día anterior había hablado con su padre, que vende pochoclos en plaza Conesa y también trabaja en una radio.

Quien tenga algún dato para aportar debe llamar al 1133024915.