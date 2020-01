Volcó un camión de azúcar y los vecinos saquearon la carga

El episodio ocurrió el kilómetro 154 de la ruta 9 frente a la estación de servicio Shell de la localidad de Río Tala, en el partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires, informó La Noticia 1.

El chofer del camión, que fue identificado como Plácido Rolando Luna, de 31 años, resultó levemente herido al igual que sus hijas, de uno y ocho, que viajaban con él. Las niñas fueron trasladadas a un hospital por personal del servicio de emergencia.

También viajaba en el camión la mujer de Luna, que resultó prácticamente ilesa. La familia volvía de Caimancito, en Jujuy, a Buenos Aires pero la lluvia les jugó una mala pasada en la ruta.

Luna explicó que "había dos camiones que no tenían balizas" y que él intentó frenar su vehículo. "Por no chocarlos me tiré a la banquina", aseguró.

Ya encallado el camión, los vecinos de Río Tala se acercaron cuales hormigas al azúcar que había quedado desparramado por el terreno al costado de la ruta.

Personal del Destacamento de Río Tala intervino para controlar la situación y evitar el saqueo del vehículo a pesar de la insistencia de los vecinos, y de algún eventual intento de confrontación.