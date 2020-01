Kicillof en Radio 10: "Los 4 años de macrismo en la Provincia dejaron una situación financiera insostenible"

“No hay recursos en la caja de la provincia para afrontar el enorme vencimiento de 570 millones de dólares que nos caía en Enero”, agregó en conversación con Gustavo Sylvestre en Radio 10.

También explicó que desde la provincia adoptaron la misma política de deuda que tiene el gobierno nacional, que consiste en “no pagar vencimiento de capital, pero si pagar los intereses para no estar en una situación de impago”, y tener tiempo para renegociar.

El gobernador dijo que “la provincia el 20 de diciembre llamó a todos los tenedores de bonos de la provincia y los convocó a conversar y ver soluciones”, y aclaró que “lo que se está postergando es solo este bono y no es una renegociación global”.

Sobre el blindaje mediático hacia María Eugenia Vidal y la deuda total de la provincia aclaró que de los “3000 millones de dólares de vencimiento, 2000 mil son de la gestión anterior y 1000 a todas las otras administraciones”, y que “la política de sobre endeudamiento de la ex gobernadora fue desastrosa. La proporción de la deuda que está en moneda extranjera paso de ser del 57% a 82%, o sea que endeudó en moneda extranjera a más corto plazo”.

Por último, Axel Kicillof declaró que “hasta los bonistas lo entienden porque no es sostenible la situación que dejaron”, y que “la voluntad de pago (de la provincia) está pero la capacidad de pago no y los bonistas lo entienden, es tan así que le dejaron de prestar a Toto Caputo no a los peronistas”