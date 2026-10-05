VTV costo cero en Buenos Aires: condiciones y beneficiarios alcanzados

Documento que acredite la titularidad del vehículo.

Comprobante de exención de pago de patente de ARBA.

Cuándo solicitar el beneficio

Un punto clave a tener en cuenta es el momento del trámite: el beneficio debe solicitarse antes de sacar el turno para la verificación, ya que la solicitud no es automática, sino que queda sujeta a evaluación y aprobación por parte del organismo correspondiente.

Por eso, se recomienda iniciar la gestión con anticipación, de manera de contar con la aprobación ya confirmada al momento de presentarse en la planta verificadora, evitando así demoras o la necesidad de abonar el arancel completo por no tener el beneficio habilitado a tiempo.