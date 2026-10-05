VTV costo cero en Buenos Aires: condiciones y beneficiarios alcanzados
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires contempla exenciones y bonificaciones que varían según el tipo de usuario o vehículo.
Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago. Por su parte, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos tienen derecho a un descuento del 50% sobre el valor de la verificación.
Ese mismo porcentaje de bonificación alcanza también a los vehículos de más de 20 años de antigüedad y a las unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar.
Qué requisitos y documentación hay que presentar
Al momento de gestionar la exención de pago, se debe presentar la siguiente documentación y cumplir con estos requisitos:
- Documento que acredite la titularidad del vehículo.
- CUD (Certificado Único de Discapacidad) emitido por autoridad competente y vigente.
- Comprobante de exención de pago de patente de ARBA.
- En caso de tratarse de un vehículo destinado al traslado de una persona con discapacidad, documentación que acredite la representación legal.
En el caso de vehículos destinados al uso o traslado de personas con discapacidad pertenecientes a instituciones asistenciales sin fines de lucro, hay que presentar:
- Documento que acredite la titularidad del vehículo.
- Comprobante de exención de pago de patente de ARBA.
Cuándo solicitar el beneficio
Un punto clave a tener en cuenta es el momento del trámite: el beneficio debe solicitarse antes de sacar el turno para la verificación, ya que la solicitud no es automática, sino que queda sujeta a evaluación y aprobación por parte del organismo correspondiente.
Por eso, se recomienda iniciar la gestión con anticipación, de manera de contar con la aprobación ya confirmada al momento de presentarse en la planta verificadora, evitando así demoras o la necesidad de abonar el arancel completo por no tener el beneficio habilitado a tiempo.
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