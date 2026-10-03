Aumento de multas en provincia de Buenos Aires: cuánto cuestan las infracciones más graves
Las multas de tránsito aumentaron en la provincia de Buenos Aires tras la actualización de la Unidad Fija utilizada para calcular las sanciones
Los conductores que circulan por la provincia de Buenos Aires deben tener en cuenta los nuevos valores de las multas de tránsito. La actualización de la Unidad Fija (UF) elevó los montos correspondientes a diferentes infracciones, especialmente aquellas consideradas de mayor gravedad.
La UF quedó establecida en $2.281 y funciona como referencia para calcular las sanciones. De esta manera, cada infracción tiene asignado un rango mínimo y máximo de unidades que luego se convierte a pesos según el valor vigente.
La actualización alcanza desde faltas habituales, como estacionar en lugares prohibidos, hasta conductas que representan un mayor riesgo para la seguridad vial, como superar los límites de velocidad, conducir alcoholizado, circular en contramano o negarse a realizar un control de alcoholemia.
Con la nueva escala, las sanciones pueden comenzar en $114.050 para determinadas infracciones y superar ampliamente los $2 millones en los casos más graves.
Las infracciones que pueden superar los $2 millones
Una de las sanciones más elevadas corresponde al exceso de velocidad. La escala prevista se ubica entre 150 y 1.000 UF, lo que con el valor actual representa multas de entre $342.150 y $2.281.000.
Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes también puede derivar en una sanción considerable. Para estas conductas, la escala indicada va de 200 a 1.000 UF, equivalente a montos de $456.200 a $2.281.000.
El mismo rango económico puede aplicarse a quienes circulen en contramano o por la banquina, por lo que el valor máximo también alcanza los $2.281.000.
Pasar un semáforo en rojo se encuentra dentro de otra escala. La sanción puede ir de 100 a 500 UF, es decir, entre $228.100 y $1.140.500.
Por otra parte, circular con la VTV vencida aparece entre las infracciones con montos elevados: la multa puede ubicarse entre 300 y 1.000 UF, lo que representa entre $684.300 y $2.281.000.
Entre las faltas más frecuentes, estacionar en lugares prohibidos puede implicar entre 50 y 100 UF, equivalentes a $114.050 y $228.100. Circular sin seguro vigente se encuentra dentro del mismo rango.
El uso del celular mientras se conduce puede recibir una sanción de entre 100 y 200 UF, por lo que el monto puede llegar hasta los $456.200. No utilizar cinturón de seguridad o casco, en tanto, puede alcanzar los $1.140.500 según la escala indicada.
La infracción más cara: negarse al test de alcoholemia
Dentro de las escalas mencionadas, una de las sanciones económicas más altas corresponde a negarse a realizar una prueba de alcoholemia durante un control de tránsito.
Para esta conducta se contempla una multa de entre 500 y 1.200 UF. Con la Unidad Fija en $2.281, el monto se ubica entre $1.140.500 y $2.737.200.
De esta manera, el máximo previsto supera en $456.200 a las infracciones cuyo límite se encuentra establecido en 1.000 UF.
La negativa a someterse al control, además, no funciona como una alternativa para evitar las consecuencias vinculadas con una eventual alcoholemia positiva. Por separado, la conducción en estado de intoxicación alcohólica o bajo los efectos de determinadas sustancias también cuenta con sus propias sanciones.
Los conductores pueden consultar las infracciones registradas a través del sistema oficial InfraccionesBA, donde es posible buscar multas por DNI o dominio, descargar el cupón correspondiente y realizar el pago.
Con la actualización de la Unidad Fija, las faltas más graves pueden representar así un costo superior a los $2 millones, mientras que negarse al test de alcoholemia puede llevar la sanción hasta los $2.737.200.
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