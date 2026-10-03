Aumento de multas en provincia de Buenos Aires: cuánto cuestan las infracciones más graves

Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes también puede derivar en una sanción considerable. Para estas conductas, la escala indicada va de 200 a 1.000 UF, equivalente a montos de $456.200 a $2.281.000.

El mismo rango económico puede aplicarse a quienes circulen en contramano o por la banquina, por lo que el valor máximo también alcanza los $2.281.000.

Pasar un semáforo en rojo se encuentra dentro de otra escala. La sanción puede ir de 100 a 500 UF, es decir, entre $228.100 y $1.140.500.

Por otra parte, circular con la VTV vencida aparece entre las infracciones con montos elevados: la multa puede ubicarse entre 300 y 1.000 UF, lo que representa entre $684.300 y $2.281.000.

Entre las faltas más frecuentes, estacionar en lugares prohibidos puede implicar entre 50 y 100 UF, equivalentes a $114.050 y $228.100. Circular sin seguro vigente se encuentra dentro del mismo rango.

El uso del celular mientras se conduce puede recibir una sanción de entre 100 y 200 UF, por lo que el monto puede llegar hasta los $456.200. No utilizar cinturón de seguridad o casco, en tanto, puede alcanzar los $1.140.500 según la escala indicada.

La infracción más cara: negarse al test de alcoholemia

Dentro de las escalas mencionadas, una de las sanciones económicas más altas corresponde a negarse a realizar una prueba de alcoholemia durante un control de tránsito.

Para esta conducta se contempla una multa de entre 500 y 1.200 UF. Con la Unidad Fija en $2.281, el monto se ubica entre $1.140.500 y $2.737.200.

De esta manera, el máximo previsto supera en $456.200 a las infracciones cuyo límite se encuentra establecido en 1.000 UF.

La negativa a someterse al control, además, no funciona como una alternativa para evitar las consecuencias vinculadas con una eventual alcoholemia positiva. Por separado, la conducción en estado de intoxicación alcohólica o bajo los efectos de determinadas sustancias también cuenta con sus propias sanciones.

Los conductores pueden consultar las infracciones registradas a través del sistema oficial InfraccionesBA, donde es posible buscar multas por DNI o dominio, descargar el cupón correspondiente y realizar el pago.

Con la actualización de la Unidad Fija, las faltas más graves pueden representar así un costo superior a los $2 millones, mientras que negarse al test de alcoholemia puede llevar la sanción hasta los $2.737.200.