Guillermo Francos anticipó que La Libertad Avanza y el PRO podrían aliarse en 2027

Francos también defendió en declaraciones radiales el modelo de ajuste de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, y negó que la Argentina esté cerca de una recesión. Para analizar la situación, pidió mirar la evolución de la economía en un período más extenso. “Uno tiene que ver no la foto sino la película completa, de dónde venimos, hacia dónde vamos”, sostuvo para minimizar el drama que atrviesan millones de familias merced de la licuación de los salarios de los trabajadores.