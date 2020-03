Córdoba: el restaurante se hizo cargo del ticket homofóbico

Un día después, los abogados de la cadena Italy entraron en acción con un comunicado para aclarar que "la empresa ha iniciado la investigación correspondiente" ante el "episodio de presunta discriminación", que según sostuvieron, fue cortesía de "una cajera de Italy express del Nuevocentro Shopping, que está en período de prueba" .

"Nada justificaría, ni aún a título de broma, que esta persona se expresara así hacia algún cliente, mereciendo ello -si fuera así- el más enfático reproche", afirmaron los letrados del restaurante, dado que "la empresa no consentirá ningún trato discriminatorio hacia nadie".

"De comprobarse dicho episodio, que en tal caso sería de única y exclusiva responsabilidad personal de esta chica, se tomarán las medidas pertinentes y sanciones que correspondan", prometieron los abogados.

ticket discriminador local Homofobia en un restaurante de Córdoba

Leonardo y Edgar fueron los destinatarios del horrible ticket en el que alguien decidió dejar constancia de "la ensalada de frutas para llevar para los putos".

Edgar le contó al canal El Doce de Córdoba que su pareja y él se dieron cuenta en seguida de cómo los había catalogado la cajera. "Le dijimos a la chica que lea el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de 'me quiero matar'", recordó.

"No se tolerará que se produzcan este tipo de hechos incompatibles con la política de la empresa de mantener un trato respetuoso e igualitario con la gente que aquí trabaja y con los clientes que frecuentemente nos visitan", consignaron desde la empresa este lunes, quizás luego de hablar con los afectados.

"Hoy a la mañana nos llamaron de la gerencia. Nos quisieron reintegrar lo que habíamos gastado", contó Edgar.

Al margen del comunicado y de la intención de reintegrar el monto del ticket ofensivo, la pareja anunció que concurrirá al INADI para radicar una denuncia por discriminación.