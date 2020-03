Córdoba: homofobia e insulto en el ticket de un restaurante

ticket discriminador Homofobia en un restaurante de Córdoba

Hasta llegó el momento de pagar y retirar la ensaladas de frutas, que solicitaron para llevar, venía todo bien. Pero al leer el ticket explotaron de bronca por la frase discriminadora. Pasa que en el papel se leía "ensalada de frutas para llevar para los putos" .

"Vos hacés el pedido y pagás todo. Compramos el menú con un postre y como estábamos apurados pedimos el postre para llevar", declaró Edgar a El Doce sobre la discriminación y reveló: "Le dijimos a la chica que lea el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de 'me quiero matar'".

A su vez, Leonardo hizo su propio descargo por el hecho de homofobia desde su cuenta de Facebook: "Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas. ¡Más empatía con el prójimo por favor!".

Por otro lado, Edgar le indicó al periodista Nicolás Colautti que desde la empresa los llamaron en dos oportunidades veces para pedirles disculpas por el acto de discriminación. "Hoy a la mañana nos llamaron de la gerencia. Nos quisieron reintegrar lo que habíamos gastado", detalló.

Sin embargo, el mal momento fue tan importante que están decididos a presentar una denuncia en el INADI por discriminación. "Seguramente vayamos entre este lunes y el martes", anticiparon.