Asesinaron a un turista argentino que no había podido volver de Estados Unidos

El joven oriundo de Mar del Plata había viajado junto a su padre y su novia para conocer Las Vegas, y si bien tenían pasajes para volver a Argentina el 23 de mayo, intentaron regresar antes, pero no pudieron sumarse a los vuelos de repatriados y decidieron ir a visitar a unos amigos a California.

El jueves pasado, el joven y su pareja se encontraban en una casa ubicada en Long Beach cuando un chico de 19 años, que violó una orden perimetral, fue a atacar a la hermana del amigo de Maza. En ese contexto, el hermano de la joven y Maza salieron a enfrentar al agresor para que se vaya. En ese cruce, el joven sufrió una puñalada que acabó con su vida.

Héctor, el padre de Leandro, aclaró que su hijo “nunca estuvo armado con fierro ni participó en la pelea”, sino que había salido a ver lo que pasaba.

La ambulancia llegó a los pocos minutos y trasladó al marplatense al hospital. Allí fue ingresado en terapia intensiva a las 21.35, pero más allá de la atención médica no logró sobrevivir, según consigna La Capital.

El joven acusado de haber asesinado al Leandro Maza fue identificado como Eduardo Rufino, de 19 años, y fue detenido por la policía a pocas cuadras del lugar del crimen.

En este momento, la familia de Leandro están pidiendo ayuda a las autoridades nacionales para que les permitan repatriar el cuerpo de Leandro para que pueda ser enterrado en Mar del Plata.

“Necesitamos ayuda, mi padre necesita ayuda para traer el cuerpo de mi hermano lo antes posible. Encima cuando vengan habrá que hacer la cuarentena obligatoria, así que tendría que pasar mucho tiempo para poder velarlo”, lamenta desde Mar del Plata Vanina, la hermana de Leandro.

“Hay muchos gastos que hay que afrontar ahora para repatriar el cuerpo. De la embajada argentina en Estados Unidos no atienden, no tiene ninguna respuesta y necesitamos que alguien los ayude”, explica Vanina y agrega: “No se puede quedar mi padre un mes allá con el cuerpo en una morgue, entendemos la pandemia, pero no puede ser esto”.