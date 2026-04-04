Donald Trump ordenó un extraordinario operativo para rescatar a un piloto estadounidense en Irán
La medida fue ordenada luego de que una aeronave militar estadounidense fuera abatida en territorio iraní.
En medio de un nuevo episodio dentro de la relación tensa entre Estados Unidos e Irán, un avión militar F-15E Strike Eagle fue derribado en territorio iraní, según la información difundida por distintas fuentes vinculadas al caso.
La aeronave formaba parte de una operación militar y llevaba dos tripulantes a bordo. Tras el impacto, uno de ellos habría sido localizado y rescatado mediante un operativo de recuperación en zona de combate, mientras que el segundo permanece desaparecido y continúa siendo buscado.
A partir de ese momento, las fuerzas estadounidenses activaron un operativo de búsqueda y rescate en un entorno considerado de alta complejidad operativa. La zona del incidente presenta dificultades tanto por sus características geográficas como por la presencia de fuerzas militares iraníes y sistemas de defensa activos, lo que condiciona el despliegue.
El operativo incluye el uso de medios aéreos, apoyo logístico y unidades especializadas en rescate en combate, conocidas en el ámbito militar como misiones CSAR (Combat Search and Rescue). Este tipo de procedimientos se activan cuando hay personal militar en riesgo de captura o aislamiento en territorio hostil.
De acuerdo con la información disponible, la prioridad de la operación es localizar al segundo tripulante con vida, antes de que pueda ser detenido o pierda contacto con las fuerzas propias. En paralelo, se mantienen tareas de verificación sobre la zona del derribo para reconstruir la secuencia del incidente.
El despliegue se desarrolla bajo condiciones de fuerte restricción operativa, donde cada movimiento aéreo o terrestre debe ser evaluado en función del riesgo de interceptación o escalada del conflicto. Este tipo de escenarios obliga a coordinar acciones rápidas, pero al mismo tiempo limitadas por el entorno.
El hecho ocurre en un contexto más amplio de tensiones recurrentes entre Washington y Teherán, donde episodios militares puntuales, incidentes en el espacio aéreo y operaciones de vigilancia han sido parte de la dinámica reciente en la región.
Por el momento, no se difundieron detalles adicionales oficiales sobre el estado del segundo tripulante ni sobre la duración estimada del operativo, que continúa en desarrollo.
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