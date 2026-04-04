Tres finalistas argentinos en los tres torneos ATP que se disputan por el mundo: quiénes son

Este domingo intentará estrenar su palmarés ante otra revelación del circuito: el español Daniel Mérida, de 21 años, quien llega a esta instancia tras vencer al húngaro y tercer favorito del torneo Fabian Marozsan.

navone Mariano Navone.

Por su parte, Burruchaga jugará la instancia final del Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship ante un local: Tommy Paul o Francis Tiafoe, quienes por estas horas disputan la otra semifinal del torneo que tiene lugar en Houston.

El hijo de del campeón mundial Jorge Burruchaga llega a la instancia que eventualmente le permitirá estrenar su palmarés en torneos ATP luego de derrotar al también argentino Thiago Tirante por un contundente 6-1 y 6-1 en apenas una hora y un minuto de juego.