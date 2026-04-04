Tres finalistas argentinos en los tres torneos ATP que se disputan por el mundo: quiénes son
Román Burruchaga, Mariano Navone y Marco Trungelliti intentarán este domingo coronar una semana de ensueño sobre los torneos en polvo de ladrillo.
Como ya se informó, Marco Trungelliti alcanzó a sus 36 años su primera final de un torneo ATP, en esta ocasión del Grand Prix Hassan II que se disputa en Marrakech (Marruecos) y reparte 250 puntos para el ranking mundial de tenis, en la semana previa al Masters 1000 de Montecarlo.
El argentino, 117° del ranking, se convirtió así en el finalista primerizo más veterano de la Era Abierta, venciendo al primer preclasificado y vigente campeón Luciano Darderi (19°) por 6-4 y 7-6(2) en dos horas y 10 minutos de juego. Además, alcanzó otro hito: desde el lunes próximo estará entre los cien mejores jugadores del mundo, algo que no había logrado en su larga carrera profesional y siendo el más veterano en hacerlo.
Este domingo, entonces, Trungelliti buscará el título ante el joven español Rafael Jódar, de 19 años y 89° de ranking, otro debutante en una final ATP Tour que superó claramente por 6-2 y 6-1 al también argentino Camilo Ugo Carabelli.
Otros dos finalistas argentinos
Pero Marcos Trungelliti no será el único argentino que este domingo dispute una final: también lo harán Mariano Navone en Bucarest (Rumania) y Román Burruchaga en Houston (Estados Unidos), en sendos torneos con 250 puntos a repartir para el ranking ATP.
Navone llega a la final del Tiriac Open presented by UniCredit Bank tras derrotar al neerlandés Botic van de Zandschulp por 5-7, 7-6(3) y 7-5, un extenso y durísimo partido que se extendió durante tres horas y 32 minutos.
Este domingo intentará estrenar su palmarés ante otra revelación del circuito: el español Daniel Mérida, de 21 años, quien llega a esta instancia tras vencer al húngaro y tercer favorito del torneo Fabian Marozsan.
Por su parte, Burruchaga jugará la instancia final del Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship ante un local: Tommy Paul o Francis Tiafoe, quienes por estas horas disputan la otra semifinal del torneo que tiene lugar en Houston.
El hijo de del campeón mundial Jorge Burruchaga llega a la instancia que eventualmente le permitirá estrenar su palmarés en torneos ATP luego de derrotar al también argentino Thiago Tirante por un contundente 6-1 y 6-1 en apenas una hora y un minuto de juego.
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