Coronavirus: la familia de una fallecida denuncia que los abandonaron en el aislamiento en un colegio de San Miguel

La hermana de Rosana grabó un video que publicó en sus redes sociales relatando la situación que viven durante el aislamiento mientras les toca hacer el duelo por la perdida de su pariente. Según relata luego de que su hermana diera positivo en el test de coronavirus, los llevó al luegar el SAME y están en distintas habitaciones del Colegio.

En el video se ve un cuarto con dos camas, donde está viviendo ella y su hijo, Muestra que no tienen abrigo para dormir a la noche y que si bien comen todas las comidas no les dan agua para tomar mate durante el día. Además, se queja que no cuentan con ninguna mesa para comer. "Somos chanchos, comemos en las camas", dijo.

En las imágenes además la mujer muestra como el inodoro pierde y no les retiran la basura desde hace 3 días, ni les dan elementos para limpiar la habitaciones. Por último, cuenta que atraviesan el duelo de la perdida de su hermana ahí adentro y no tienen acceso a ningún profesional para afrontarlo. "Nadie nos contiene", aseguró.

Rosana, de 54 años se convirtió en la primera muerta en el municipio bonaerense de San Miguel el pasado viernes 3 de abril, se trató de la fallecida número 40 en el país a causa de la pandemia del coronavirus La mujer estaba internada hace una semana con asistencia respiratoria mecánica en estado crítico. Además, tenía una enfermedad concomitante preexistente.