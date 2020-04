AFIP descubrió cuentas de argentinos en el exterior sin declarar por más de u$s2.600 millones

La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) descubrió que un pequeño grupo de contribuyentes oculta al fisco más de 2.600 millones de dólares en 950 cuentas radicadas fuera del país, gracias a un acuerdo de intercambio de información tributaria con los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las cuentas tienen un mínimo de un millón de dólares cada una y no fueron declaradas. De esos contribuyentes, según consignó BAE Negocios a partir de fuentes del organismo recaudador, 700 no admitieron poseer activo alguno en el extranjero o directamente no presentaron liquidación de Bienes Personales como si no llegaran al mínimo para su pago.