IFE: lanzan una segunda convocatoria para casos rechazados

Un día después de que comience la etapa de acreditación de los $10.000 del IFE para quienes hayan entrado en abril al programa, la Anses relanzará la convocatoria para monotributistas clase A y B, trabajadores informales y de casas particulares, anunció el director de la administración, Alejandro Vanoli, vía Twitter.

"Como dije el lunes pasado a partir del 22 de abril podrán solicitar instancia de revisión para cobrar el IFE quienes habiéndolo solicitado y cumpliendo los requisitos no hayan sido aceptados por falta de información o actualizacion de datos en sistemas de ANSES, AFIP y RENAPER", escribió el funcionario.

De acuerdo con lo expuesto, la convocatoria serviría para que quienes quedaron afuera por errores o falta de datos, pero el IFE seguirá siendo asignado a monotributistas clase A y B y miembros de la economía informal o de personal doméstico.

Los requisitos para percibir la IFE son:

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años

Tener entre 18 y 65 años de edad

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, que no sea monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, que no perciba una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE sí es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.