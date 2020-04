Alberto Fernández en C5N: "Es un disparate decir que salimos del Mercosur'

“Es un disparate decir que salimos del Mercosur, somos los que más queremos la unidad latinoamericana y regional”, respondió Alberto Fernández al ser consultado sobre los dichos de Cambiemos. “El Gobierno anterior destruyó el Mercosur, aceptando que cada país pueda tener acuerdos bilaterales con todos mercados del mundo, algo que está prohibido en el acta constitutiva del Mercosur. Queremos volver al punto de origen del Mercosur”.

Alberto Fernández en C5N

En ese sentido, se refirió al documento de Mario Vargas Llosa que se conoció en las últimas horas –y al cual suscribió Mauricio Macri- donde se hace una defensa del modelo económico y político de Cambiemos, acusando al Gobierno actual de querer utilizar la cuarentena como un régimen autoritario: “Me asombra. Me gusta tanto leer libros de Vargas Llosa que no puedo creer que ese sea su pensamiento. Lo único que hacemos es cuidar la salud de nuestra gente. Prefiero recordarlo por sus libros y no por su accionar político”.

Mencionando así las enormes crisis sanitarias, Alberto Fernández expresó que le “preocupa mucho la situación de Brasil”: “Misiones y Corrientes son entradas de mercado procedente de Brasil y el foco infeccioso en lugares como San Pablo es altísimo. Me parece que el gobierno (de Jair Bolsonaro) no está tomando la situación con la seriedad necesaria. Quiero mucho al pueblo de Brasil, pero me preocupa que (el brote) se pueda trasladar a Argentina”.

Por último, para distenderse, se animó a responder en qué cambiaron sus hábitos desde el comienzo de la cuarentena: "Estaba comiendo, vi el inicio del programa y después vine a cenar porque Estanislao y Fabiola me esperaban para cenar", reconoció en C5N entre risas y con mucho humor.

"Trabajo mucho en Olivos, prácticamente se convirtió en la Casa de Gobierno", reconoció y confesó: "Fabiola a veces me cocina, pero no les voy a mentir, no mucho (risas) Tengo muy poco tiempo de tocar la guitarra. ¡Todos los lunes empiezo la dieta! Pero tengo que bajar unos kilos, ¡es una dieta muy mal administrada! No fumo y la ansiedad la canalizo comiendo".