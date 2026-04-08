Una diputada de La Libertad Avanza admitió que su hijo usa sus pasajes oficiales del Congreso para viajar

Lejos de tratarse de un error aislado o un recorte fuera de contexto, el textual aparece dentro de una explicación más amplia que, en lugar de aclarar, terminó agravando el cuadro. “Los viáticos son para poder movernos”, intentó justificar la legisladora, antes de sumar otra definición igual de sensible: “Yo no tengo otro ingreso”. En ese combo, lo que pretendía ser una defensa terminó funcionando como una admisión directa de un uso amplio —y, para muchos, impropio— de fondos públicos.