La Libertad Avanza sobre la Ley de Glaciares: el oficialismo logró quórum para tratar la reforma en Diputados

Así avanza el proceso legislativo requerido por los gobernadores de las provincias de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo en minería.

Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación en el Senado por 40 a 31 votos, y ahora esperan con ansias la reforma de la Ley de Glaciares para fomentar las inversiones en minería en las provincias del norte y de la zona de Cuyo a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Fuerte rechazo civil a la modificación de la Ley de Glaciares

Una modificiación a la Ley de Glaciares permitiría la explotación de esas tierras para la minería, lo que consumiría los recursos naturales del país y generaría desde contaminación constante hasta peligros de desastres ecológicos provocados por la actividad humana.

Las audiencias públicas sobre el tema comenzaron luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazara dos medidas cautelares de organizaciones ambientales que pedían la expansión de la participación para que sea representativa.

Pero para la segunda audiencia pública ya estaba enclaro que la sociedad civil rechaza la iniciativa libertaria: de los 95 expositores, 84 hablaron en contra y los 11 a favor fueron actores como tres funcionarios de la provincia de San Juan, un abogado de mineras y tres representantes de cámaras empresariales o gremios del sector.

También apoyaron el proyecto el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, y el representante de la asociación empresarial del rubro Gemera, Mario Hernández.