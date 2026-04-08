La Libertad Avanza sobre la Ley de Glaciares: el oficialismo logró quórum para tratar la reforma en Diputados
El oficialismo y sus bloques aliados unieron fuerzas para hacer número en la Cámara baja: ya están los 129 diputados necesarios para tratar el proyecto de ley.
El bloque de La Libertad Avanza y sus aliados lograron este miércoles contar con el quórum necesario para abrir la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de reforma de la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, más conocida comoLey de Glaciares.
La sesión empezó a las 15.14 con la presencia de 129 diputados que fueron aportados por tanto por el oficialismo como por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los espacios provinciales como Por Santa Cruz, Elijo Catamarca, Innovación Federal, y algunos legisladores independientes.
La sesión empezó a las 15.14 con la presencia de 129 diputados que fueron aportados por tanto por el oficialismo como por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los espacios provinciales como Por Santa Cruz, Elijo Catamarca, Innovación Federal, y algunos legisladores independientes.
El temario de la sesión especial cubrirá el dictamen de mayoría alcanzado esta semana en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.
El proyecto para modificar la Ley de Glaciares ya recibió el visto bueno del Senado, que aprobó la norma el 26 de febrero pasado durante el segundo período de sesiones extraordinarias del Congreso.
Así avanza el proceso legislativo requerido por los gobernadores de las provincias de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo en minería.
Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación en el Senado por 40 a 31 votos, y ahora esperan con ansias la reforma de la Ley de Glaciares para fomentar las inversiones en minería en las provincias del norte y de la zona de Cuyo a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Fuerte rechazo civil a la modificación de la Ley de Glaciares
Una modificiación a la Ley de Glaciares permitiría la explotación de esas tierras para la minería, lo que consumiría los recursos naturales del país y generaría desde contaminación constante hasta peligros de desastres ecológicos provocados por la actividad humana.
Las audiencias públicas sobre el tema comenzaron luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazara dos medidas cautelares de organizaciones ambientales que pedían la expansión de la participación para que sea representativa.
Pero para la segunda audiencia pública ya estaba enclaro que la sociedad civil rechaza la iniciativa libertaria: de los 95 expositores, 84 hablaron en contra y los 11 a favor fueron actores como tres funcionarios de la provincia de San Juan, un abogado de mineras y tres representantes de cámaras empresariales o gremios del sector.
También apoyaron el proyecto el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, y el representante de la asociación empresarial del rubro Gemera, Mario Hernández.
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