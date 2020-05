Todas las actividades que abrirán de forma "gradual" en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció esta mañana en una conferencia de prensa que comercios y actividades abrirán a partir del próximo martes de manera gradual en el horario de 11 a 21 horas de lunes a viernes, y las personas ingresarán a los locales de acuerdo a la terminación del DNI en número par o impar.



"Van a poder estar en el comercio una persona cada 15 metros cuadrados", dijo Rodríguez Larreta, sobre las flexibilizaciones al aislamiento por la pandemia de coronavirus. Además, sólo se podrá ir a comercios de cercanía.



A PARTIR DEL MARTES 12/5



El próximo martes volverán a abrir los siguientes comercios de cercanía: librerías, jugueterías, florerías, pergumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías.



Además, se empezará a permitir la venta de comidas y bebidas a partir del formato "para llevar" o "take away", que se sumará al ya permitido delivery. Estarán habilitados restaurantes, bares, cervecerías y otros locales gastronómicos. Abrirán todos los días a las 11 y no tendrán horario de cierre, según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Por otro lado, se habilitará la construcción, solo para excavaciones y demoliciones, y de lunes a viernes de 6 a 14. También reabrirán las administraciones de escuelas privadas e institutos de formación no universitaria, desde las 11 y sin horario de cierre.



A PARTIR DEL JUEVES 14/5



A las comercios que abrirán el martes, se sumarán joyerías, relojerías, bijouterie, mueblerías, concesionarias de autos y motos, y el resto de los comercios minoristas, a excepción de indumentaria y calzado.



A PARTIR DEL SÁBADO 16/5



Comenzarán a habilitarse las mudanzas, pero sólo los fines de semana.