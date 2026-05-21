Leandro Santoro dejó en ridículo a Leila Gianni en vivo: "Vos militando por mí"

Tras ello la tensión en el estudio comenzó a elevarse cuando Santoro recogió el guante y expuso el errático recorrido político de Gianni dentro de los ministerios y dependencias de las gestiones correspondientes al peronismo. “¿A mí me preguntas de qué me río? Que fuiste funcionaria del gobierno anterior, vos. Yo lo conozco a Cabandié. Lo conozco a Guido, te conozco a vos", le recordó Santoro.

Leila Gianni Leila Gianni

Esto hizo explotar a Gianni quien interpretó el comentario como una alusión a una antigua relación afectiva y arremetió: “¿Qué querés hablar de mis ex parejas? ¿Querés saber con quién me acuesto y con quién no? Entonces, cállate la boca y no seas irrespetuoso conmigo“.

Mientras Gianni argumentaba que sus funciones pasadas en la Anses y en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible habían sido meramente técnicas, Santoro le reclamó que “no podés hablar como si no tuvieras historia”, exigiéndole que defendiera sus ideas sin necesidad de entrar en el terreno personal.

Y luego, mientras mostraba una foto en su celular le lanzó: "Esta sos vos repartiendo volantes para mí".