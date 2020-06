OMS retomó el estudio de la hidroxicloroquina como tratamiento para el coronavirus

"La semana pasada el grupo ejecutivo del ensayo de solidaridad decidió aplicar una pausa temporal a la rama de ensayos sobre la hidroxicloroquina porque se habían presentado preocupaciones sobre la seguridad de este medicamento", reveló el director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa vía web.

Pero "sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, los miembros del comité recomendaron que no hay motivos para modificar el protocolo de ensayos, y el grupo ejecutivo recibió esta recomendación y decidió que se siga con todas las ramas del Ensayo de Solidaridad, incluída la Hidroxicloroquina", aclaró.

Más de 3.500 pacientes en 35 países participan en los estudios para desarrollar tanto la vacuna como el tratamiento contra el coronavirus Covid-19 y el Director de la OMS aseguró que el organismo de Naciones Unidas está "comprometido" a llegar a un resultado.

Mientras tanto el director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, pidió "ir con mucho cuidado" porque "pensar que el uso o no de un medicamento en un país puede aumentar o no la cantidad de casos no es algo que se pueda hacer" y lo que la OMS y otras autoridades sanitarias realizaron fueron "controles aleatorios para ver cuáles son los medicamentos efectivos y cuáles ayuda a los pacientes a recuperarse".

En ese sentido, explicó Ryan, "hay algunos estudios de recuperación y otros estudios por todo el mundo para tratar de ver cuáles son los medicamentos más efectivos entre los que se están usando contra el Covid-19".

La atención de la OMS se desplazó en las últimas semanas de Europa a América en el marco del avance de la pandemia de coronavirus.

"Estamos especialmente preocupados por los países de América Central y del Sur que están experimentando una aceleración de la epidemia; también vemos casos en ascenso en el Mediterráneo Oriental, en el sudeste asiático y en África pero con cifras mucho menores", convino Tedros.

Como contraparte, el funcionario afirmó que el martes de esta semana se vio "la menor cantidad de casos notificados en Europa desde el 22 de marzo".