Brasil: multan a un ministro por no usar tapabocas

Brasil tiene hasta la fecha 888.271 casos acumulados de Covid-19, de los cuales 43.959 resultaron fatales. Por eso no es de extrañar que el tapabocas y el distanciamiento social de dos metros se hayan vuelto la norma.

Pero Weintraub ingnoró el uso obligatorio del tapabocas cuando salió a la calle en Brasilia el domingo pasado para participar de una manifestación en apoyo a Bolsonaro, por lo que las autoridades de ese distrito lo multaron con una sanción equivalente a US$370.

"Me niego a creer que sea verdad, no fui notificado, parece que soy el único que fue multado hasta hoy, me quieren callar a cualquier precio", protestó este lunes el titular del Ministerio de Educación de Brasil a través de Twitter.

Weintraub es uno de los ministros más polémicos del gabinete de Bolsonaro porque es investigado por la Fiscalía General como sospechoso de integrar una red de propagación de noticias falsas a través de internet junto con los hijos del Presidente.

El Ministro de Educación también tiene pendiente una causa por eventual amenaza desde que el 22 de abril pasado dijera en una reunión de Gabinete que los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) que investigan a Bolsonaro son "vagabundos" que deberían estar en la cárcel.

Además es investigado por supuesto delito de racismo a raíz de expresiones despectivas sobre ciudadanos chinos en Twitter, en las que insinuó que la pandemia de Covid-19 es parte de presuntos planes de China para "dominar el mundo".

Los influyentes diarios Folha de Sao Paulo y O Globo afirmaron este lunes que Bolsonaro está buscando una "salida honrosa" para Weintraub porque "no fue prudente" en sus manifestaciones contra el STF.

En la marcha del domingo pasado Weintraub afirmó que ya dio su opinión acerca de "esos vagabundos", como volvió a referirse a los integrantes del STF.