Brasil 2026: el pueblo en el que la diversión está asegurada y es única en la región

Dónde queda Canela

Esta ciudad está situada dentro del estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Se encuentra a unos 125 kilómetros de Porto Alegre, lo que la convierte en un destino accesible desde diferentes puntos de Sudamérica, ya sea en transporte público o particular.

Cómo llegar a Canela

Desde Buenos Aires, el trayecto más habitual es dirigirse primero hacia Porto Alegre, en un viaje de aproximadamente 1.400 kilómetros. Una vez en la capital del estado de Río Grande do Sul, el camino continúa por rutas como la BR-116 y luego la VRS-873, que llevan directamente a Canela.