Brasil 2026: el pueblo en el que la diversión está asegurada y es única en la región
Su principal atracción radica en los 22 parques temáticos. Se encuentra a 125 kilómetros de Porto Alegre, lo que facilita su acceso. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Canela es uno de los destinos turísticos más destacados del sur de Brasil, reconocida por su entorno natural de sierras. Su propuesta combina naturaleza, entretenimiento y paisajes bien conservados, aunque su principal atracción radica en los 22 parques temáticos que tiene.
Ubicada en la Serra Gaúcha, dentro del estado de Río Grande do Sul, se destaca también por su fácil acceso desde Porto Alegre. Además, su amplia oferta de parques y atracciones la convierte en una opción muy elegida tanto para escapadas cortas como para desconectar de la rutina diaria.
Qué se puede hacer en Canela
Canela ofrece una variedad de actividades que combinan naturaleza, descanso y entretenimiento. Es posible recorrer senderos entre bosques, descubrir saltos de agua y visitar espacios naturales donde el paisaje serrano es el gran protagonista.
También cuenta con parques temáticos y propuestas recreativas que permiten pasar el día completo sin alejarse del centro. A esto se suma una gastronomía muy variada, con restaurantes que destacan por sus platos regionales y sabores típicos. Estos detalles lo convierten en un destino muy elegido dentro de la Serra Gaúcha.
Dónde queda Canela
Esta ciudad está situada dentro del estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Se encuentra a unos 125 kilómetros de Porto Alegre, lo que la convierte en un destino accesible desde diferentes puntos de Sudamérica, ya sea en transporte público o particular.
Cómo llegar a Canela
Desde Buenos Aires, el trayecto más habitual es dirigirse primero hacia Porto Alegre, en un viaje de aproximadamente 1.400 kilómetros. Una vez en la capital del estado de Río Grande do Sul, el camino continúa por rutas como la BR-116 y luego la VRS-873, que llevan directamente a Canela.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario