El homenaje que le hicieron a Riquelme en Brasil con los jugadores que llevan su nombre

Luego, ya con un tono mucho más emotivo, Román profundizó sobre lo que significa para él semejante reconocimiento. "Me da un poco de vergüenza", confesó. "Yo quería se jugador y como mucho comprarle una casa a mi mamá, pero que alguien lleve mi nombre, y en otro país, me da mucha felicidad". El exfutbolista también destacó el valor simbólico que tiene este fenómeno tratándose de Brasil, una potencia histórica del fútbol mundial: "Es un país gigante, donde salen jugadores gigantes y que los padres se acuerden de mí, significa mucho", agregó.

El informe alterna imágenes de goles de distintos chicos llamados Riquelme con escenas grabadas en la Bombonera y sus alrededores. Uno de los puntos centrales del documental es el mural dedicado a Román ubicado en la esquina de Irala y Pinzón, en La Boca, desde donde el cronista conecta simbólicamente distintos puntos de Brasil para mostrar la dimensión territorial del fenómeno.

riquelme

La producción recorrió ciudades como Salvador de Bahía, Foz do Iguazú, Porto Alegre y Río Grande do Sul, entre otros lugares, entrevistando a jóvenes futbolistas y familias que eligieron homenajear a Riquelme a través de sus hijos.

Además de la admiración que despierta su figura, Román también aprovechó la charla para recordar lo especial que siempre fue competir frente a equipos brasileños. "Los partidos con Palmeiras siempre fueron duros, difíciles, pero siempre se disfrutan. A mí me gusta jugar a la pelota, y cuando jugaba con los equipos brasileños lo disfrutaba, porque yo quería verlos jugar cerquita mío. Yo sentía admiración por cada uno de ellos", explicó.

Los protagonistas brasileños del documental también recibieron un regalo especial: camisetas de Boca con la número 10 firmadas y dedicadas personalmente por Riquelme. Un detalle que terminó de coronar un homenaje cargado de emoción. En el cierre del informe, Román dejó un mensaje dedicado a todas las familias que eligieron homenajearlo a través de sus hijos: "Primero agradecerles al papá y a la mamá de cada uno, me da ganas de conocerlos, mandarles un beso. Que los chicos puedan disfrutar de ser futbolistas, que sueñen. Y que si son responsables van a poder cumplir todos los sueños que quieran".

Embed ¡31 684 PERSONAS EN BRASIL CON EL NOMBRE RIQUELME!



En un informe realizado por O Globo de Brasil, detallaron que el nombre Riquelme (o Rikelme, Rickelme, Rykelme y hasta Rikelmi) computa, según un censo del año 2022 realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y… pic.twitter.com/bUmz9ipMsQ — Diario Olé (@DiarioOle) May 12, 2026