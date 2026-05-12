El homenaje que le hicieron a Riquelme en Brasil con los jugadores que llevan su nombre
Un informe de la televisión brasileña mostró el impacto cultural que tuvo el ídolo de Boca en el país vecino. El presidente del Xeneize reaccionó con sorpresa y emoción.
Juan Román Riquelme volvió a convertirse en noticia, aunque esta vez no fue por una decisión como presidente de Boca ni por la actualidad futbolística del club. El ídolo xeneize protagonizó un emotivo homenaje realizado por la televisión brasileña que puso el foco en un fenómeno tan particular como impactante: la enorme cantidad de chicos nacidos en Brasil que llevan su nombre gracias a la admiración que despertó durante su carrera.
El informe, producido por O Globo y titulado “El legado de Juan Román Riquelme”, explora el alcance que tuvo la figura del exenganche argentino en distintas generaciones de fanáticos brasileños. Lo más sorprendente es que el fenómeno no se limita a la admiración futbolística, sino que quedó registrado oficialmente en documentos de identidad.
Según un censo realizado en 2022 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), existen exactamente 31.684 personas en Brasil que llevan como nombre variantes inspiradas en Riquelme. Entre ellas aparecen formas como Riquelme, Rikelme, Rickelme, Rykelme y hasta Rikelmi. La mayoría de esos chicos tenía alrededor de 12 años al momento del relevamiento, lo que refleja el impacto que generó Román especialmente durante sus años dorados en Boca y en la Selección Argentina.
El documental viajó hasta la Bombonera para compartirle esta historia al propio Riquelme, quien no ocultó su emoción al ver imágenes de futbolistas brasileños bautizados en su honor. Durante la entrevista, el presidente xeneize reaccionó con sorpresa y hasta bromeó al descubrir la cantidad de jugadores que llevan su nombre. "Ah, le voy a tener que pedir una camiseta a cada uno", comentó entre risas mientras observaba las imágenes preparadas por la producción brasileña.
Luego, ya con un tono mucho más emotivo, Román profundizó sobre lo que significa para él semejante reconocimiento. "Me da un poco de vergüenza", confesó. "Yo quería se jugador y como mucho comprarle una casa a mi mamá, pero que alguien lleve mi nombre, y en otro país, me da mucha felicidad". El exfutbolista también destacó el valor simbólico que tiene este fenómeno tratándose de Brasil, una potencia histórica del fútbol mundial: "Es un país gigante, donde salen jugadores gigantes y que los padres se acuerden de mí, significa mucho", agregó.
El informe alterna imágenes de goles de distintos chicos llamados Riquelme con escenas grabadas en la Bombonera y sus alrededores. Uno de los puntos centrales del documental es el mural dedicado a Román ubicado en la esquina de Irala y Pinzón, en La Boca, desde donde el cronista conecta simbólicamente distintos puntos de Brasil para mostrar la dimensión territorial del fenómeno.
La producción recorrió ciudades como Salvador de Bahía, Foz do Iguazú, Porto Alegre y Río Grande do Sul, entre otros lugares, entrevistando a jóvenes futbolistas y familias que eligieron homenajear a Riquelme a través de sus hijos.
Además de la admiración que despierta su figura, Román también aprovechó la charla para recordar lo especial que siempre fue competir frente a equipos brasileños. "Los partidos con Palmeiras siempre fueron duros, difíciles, pero siempre se disfrutan. A mí me gusta jugar a la pelota, y cuando jugaba con los equipos brasileños lo disfrutaba, porque yo quería verlos jugar cerquita mío. Yo sentía admiración por cada uno de ellos", explicó.
Los protagonistas brasileños del documental también recibieron un regalo especial: camisetas de Boca con la número 10 firmadas y dedicadas personalmente por Riquelme. Un detalle que terminó de coronar un homenaje cargado de emoción. En el cierre del informe, Román dejó un mensaje dedicado a todas las familias que eligieron homenajearlo a través de sus hijos: "Primero agradecerles al papá y a la mamá de cada uno, me da ganas de conocerlos, mandarles un beso. Que los chicos puedan disfrutar de ser futbolistas, que sueñen. Y que si son responsables van a poder cumplir todos los sueños que quieran".
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