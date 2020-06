VIDEO: Un paciente con coronavirus robó un celular en Costa Salguero y casi lo linchan

Un particular hecho, que ocurrió ayer en el centro de aislamiento para pacientes con síntomas leves de coronavirusen Costa Salguero, muestra otro lado oscuro de la pandemia. Uno de los internados fue acusado de robar celulares y casi lo linchan.

El momento fue registrado por uno de los pacientes y se viralizó en redes sociales. En las imágenes se puede ver a un hombre cuando es detenido por el personal del lugar, que está protegido por una escafandra blanca. El hombre, que viste una túnica azul, es revisado y otra persona le pega una piña, acusándolo que le había robado el celular.

robo teléfono

Después, el individuo sospechado de robo es agredido por el resto de los aislados, quienes no paran de pegarle, a pesar del esfuerzo del personal del lugar, el cual no puede retener la avalancha de violencia.

"Uno de los enfermos salía hoy iba del aislamiento y empezó a robar teléfonos de los compañeros que estaban ahí y por eso lo agarraron y agredieron", contó a minutouno.com Diosnel Pérez, el padre de uno de los internados.

Diosnel manifestó que le preocupa las condiciones en las que está su hijo y los demás pacientes en el centro y asegura que no es un lugar seguro. "Mi hijo me dijo que ese lugar parece una cárcel. No puede ser que el Estado lleve tanta gente enferma allí; están aislados, pero es un hacinamiento como si fuera una cárcel", señaló.

Este centro fue inaugurado en mayo y tiene capacidad para 700 camas. Las instalaciones están divididas en seis sectores: tres para albergar hombres, dos para mujeres y uno destinado a la organización y operación logística.

El hijo de Diosnel fue trasladado al centro el jueves pasado cuando el test que le hicieron por coronavirus dio positivo y según denunció, el lugar no es seguro. "Yo sé que no está bien ahí y algo pasa, porque me pidió 10 paquetes de cigarrillos y siento que lo hizo para pagar por seguridad", dijo.

"Es una vergüenza lo que está pasando, quiero que saquen a mi hijo de ahí y que haga la cuarentena en otro lugar, esas condiciones son inhumanas", señaló.

Desde la Ciudad aseguraron que la Policía aisló a la persona que robó e hicieron la denuncia. Aseguraron que se trató de un hecho aislado y que la "convivencia entre los pacientes que están ahí está buena".