Moreno: un hombre fue hallado muerto y detuvieron a su inquilino como principal sospechoso
El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una vivienda de Francisco Álvarez. El principal sospechoso es un joven de 22 años.
Un hombre de 59 años fue hallado sin vida dentro de su vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, y por el crimen fue detenido su inquilino, un joven de 22 años señalado por la Justicia como principal sospechoso del ataque.
El episodio se descubrió en una casa ubicada sobre calle Bolívar al 600. Amigos de la víctima llegaron al domicilio, observaron a la perra del hombre en la vereda y advirtieron que la puerta permanecía abierta. Ante la ausencia de respuestas, uno de ellos ingresó y encontró el cuerpo tendido en el piso y rodeado de sangre.
De acuerdo con Primer Plano Online, Gustavo Fabián Espíndola presentaba dos heridas corto punzantes en el tórax y otra detrás de la oreja. Los investigadores determinaron que murió desangrado tras un brutal ataque. Aunque no se sabe nada con certeza, desde un primer momento, orientaron la investigación hacia el inquilino del asesinado. La autopsia y los peritajes de la escena del crimen resultarán determinantes para reconstruir los hechos y sostener la acusación en el proceso judicial.
La víctima era considerado un acumulador y atravesaba un cuadro depresivo tras la muerte de un hijo tres años atrás en un accidente laboral y el fallecimiento de su padre poco menos de un mes antes. En la noche del crimen faltaron una garrafa de 10 kilos, una motosierra Stihl, un celular, dinero en efectivo y un televisor. Con la revisión de cámaras de seguridad, la Policía estableció que el sospechoso salió caminando varias veces en pocas horas desde la vivienda con objetos en la mano y regresó sin ellos.
La pesquisa se inclinó hacia el inquilino por testimonios reunidos en el lugar con la intervención del ayudante fiscal Pablo Córdoba y la auxiliar letrada Milagros Giménez, de la UFI N° 3 de Moreno. “La casa era muy precaria y el hombre tenía problemas de vieja data con el joven ahora imputado. Varias veces comentó que le había robado cosas”, sostuvo un investigador.
La fiscal Luisa Pontecorvo dispuso la detención del acusado, quien sufre de una “fuerte adicción a consumos problemáticos”. Para los investigadores, el imputado habría ido entregando o vendiendo lo sustraído en el barrio para obtener sustancias, y un vecino declaró haberlo escuchado decir una contudente frase: “Voy a matar a este viejo”.
El joven quedó imputado por homicidio agravado criminis causa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma blanca. La acusación contempla la posibilidad de prisión perpetua, ya que el Código Penal prevé esa pena cuando el homicidio se comete para facilitar otro delito o procurar impunidad.
La causa permanece en etapa de instrucción. Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y de los peritajes realizados en la escena, la fiscalía analiza solicitar la prisión preventiva del imputado. Aunque la investigación se concentra sobre el detenido, la Justicia mantiene abiertas otras líneas y no descarta la eventual participación de terceros hasta contar con conclusiones periciales definitivas.
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