Moreno: un hombre fue hallado muerto y detuvieron a su inquilino como principal sospechoso

La fiscal Luisa Pontecorvo dispuso la detención del acusado, quien sufre de una “fuerte adicción a consumos problemáticos”. Para los investigadores, el imputado habría ido entregando o vendiendo lo sustraído en el barrio para obtener sustancias, y un vecino declaró haberlo escuchado decir una contudente frase: “Voy a matar a este viejo”.

El joven quedó imputado por homicidio agravado criminis causa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma blanca. La acusación contempla la posibilidad de prisión perpetua, ya que el Código Penal prevé esa pena cuando el homicidio se comete para facilitar otro delito o procurar impunidad.

La causa permanece en etapa de instrucción. Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y de los peritajes realizados en la escena, la fiscalía analiza solicitar la prisión preventiva del imputado. Aunque la investigación se concentra sobre el detenido, la Justicia mantiene abiertas otras líneas y no descarta la eventual participación de terceros hasta contar con conclusiones periciales definitivas.