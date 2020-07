El dueño de Buquebus confirmó la reanudación de los viajes entre Uruguay y Argentina

"Pensamos que no van a pasar diez, quince días que vamos a estar con frecuencias regulares”, afirmó el empresario argentino nacionalizado uruguayo.

“En un principio quizás no sean muchas frecuencias" porque no se sabe cuántas personas están dispuestas a viajar. Eso lo va a decir la realidad", sostuvo López Mena.

El empresario mantuvo una reunión con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, y sostuvo: "Eso es lo que más tratamos, la apertura. Y está cerca, muy cerca", sentenció en diálogo con el diario local El País.

Para la reactivación de los viajes, el presidente de Buquebus explicó que los turistas que viajen van a ser "previamente hisopados. La medida da garantías 100% de que no vamos a traer ni llevar una persona infectada".

El empresario también habló sobre los cambios que realizó el gobierno para solicitar la residencia fiscal: "Yo nací en Argentina, vine hace 60 años a Uruguay, y no necesité incentivos fiscales. Creo que eso no incentiva para nada. El argentino que venga a Uruguay va a venir porque hay un gobierno amigo, amigo de los empresarios en el buen sentido. Creo que el camino que tiene que recorrer es bajar impuestos. El negocio de un país es que haya mucha inversión y se creen muchos puestos de trabajo. No apostar a pocos pagando altos impuestos. Hay que apostar a muchos pagando pocos impuestos".