Descubrí Buenos Aires: el destino que tiene río y alma bien de pueblo

El Salto de agua , sitio que dio origen al nombre del municipio

, sitio que dio origen al nombre del municipio Las ruinas del Molino Quemado , uno de los lugares históricos más emblemáticos

, uno de los lugares históricos más emblemáticos El centro histórico , con almacenes tradicionales y construcciones antiguas

, con almacenes tradicionales y construcciones antiguas Balnearios y piletas naturales, ideales para disfrutar durante los días de calor

El famoso Molino Quemado tiene una historia muy importante para la localidad. Allí funcionó uno de los primeros molinos hidráulicos del país y fue clave para la producción de harina destinada incluso a exportaciones internacionales. Luego de incendiarse en 1931, sus restos se transformaron en un atractivo turístico muy visitado.

Otro punto muy conocido es la historia de Pancho Sierra, el llamado “Gaucho Santo”, una figura legendaria vinculada a curaciones milagrosas y peregrinaciones populares que todavía forman parte de la cultura local.

Dónde queda Salto

Salto se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires y es cabecera del partido homónimo. Está ubicado a menos de dos horas de CABA, lo que lo convierte en una opción ideal para una escapada rápida de fin de semana.

La localidad se destaca por su entorno rural, sus cursos de agua y sus paisajes rodeados de arboledas típicas de la región bonaerense.

Cómo llegar a Salto

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más utilizadas es tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94.

Luego se debe continuar por la Ruta Provincial 31, que conecta directamente con la ciudad de Salto. El viaje en auto suele durar alrededor de dos horas, dependiendo del tránsito y las paradas realizadas durante el trayecto.