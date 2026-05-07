Descubrí Buenos Aires: el destino que tiene río y alma bien de pueblo
La provincia de Buenos Aires tiene destinos perfectos para una escapada corta, con naturaleza, río y ese aire tranquilo que todavía conserva la esencia de pueblo.
La provincia de Buenos Aires esconde rincones ideales para cortar con la rutina y disfrutar de un fin de semana diferente sin viajar demasiadas horas. Entre paisajes rurales, calles tranquilas y espacios verdes aparece Salto, una localidad bonaerense que enamora con su combinación de naturaleza, historia y tradición.
Ubicado a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este destino se transformó en una gran alternativa para quienes buscan descansar, respirar aire puro y desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad. Además de sus paisajes rurales, el pueblo cuenta con un río que atraviesa la zona y le da una identidad muy especial.
Conocido por muchos como “la capital del miniturismo”, Salto ofrece actividades al aire libre, paseos históricos y espacios ideales para compartir en familia.
Qué se puede hacer en Salto
Uno de los principales atractivos de Salto es su vínculo con el río. En la costa se encuentra el Complejo Turístico Municipal, un espacio muy elegido por visitantes que buscan descansar rodeados de naturaleza.
Además, el pueblo cuenta con varios puntos históricos y naturales que forman parte de su identidad:
- El Salto de agua, sitio que dio origen al nombre del municipio
- Las ruinas del Molino Quemado, uno de los lugares históricos más emblemáticos
- El centro histórico, con almacenes tradicionales y construcciones antiguas
- Balnearios y piletas naturales, ideales para disfrutar durante los días de calor
El famoso Molino Quemado tiene una historia muy importante para la localidad. Allí funcionó uno de los primeros molinos hidráulicos del país y fue clave para la producción de harina destinada incluso a exportaciones internacionales. Luego de incendiarse en 1931, sus restos se transformaron en un atractivo turístico muy visitado.
Otro punto muy conocido es la historia de Pancho Sierra, el llamado “Gaucho Santo”, una figura legendaria vinculada a curaciones milagrosas y peregrinaciones populares que todavía forman parte de la cultura local.
Dónde queda Salto
Salto se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires y es cabecera del partido homónimo. Está ubicado a menos de dos horas de CABA, lo que lo convierte en una opción ideal para una escapada rápida de fin de semana.
La localidad se destaca por su entorno rural, sus cursos de agua y sus paisajes rodeados de arboledas típicas de la región bonaerense.
Cómo llegar a Salto
Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más utilizadas es tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94.
Luego se debe continuar por la Ruta Provincial 31, que conecta directamente con la ciudad de Salto. El viaje en auto suele durar alrededor de dos horas, dependiendo del tránsito y las paradas realizadas durante el trayecto.
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